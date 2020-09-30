Протягом квітня – червня 2020 року за кордон виїхали близько 670 тисяч українців. За межами батьківщини вони витратили 540 мільйонів доларів.

Скільки витратили в Україні іноземці

Обсяг імпорту послуг за статтею "Подорожі" у 2020 році був у 4 рази меншим, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це інформують на сайті Національного банку України з посиланням на дані Держмитслужби.

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Торік за три місяці українські громадяни за кордоном розпрощались аж з 2 мільярдами 238 мільйонами доларів.

Ця тенденція стосується і витрат іноземців вже на українській території. За другий квартал 2019 року витрати іноземних громадян в Україні склали 419 мільйонів доларів. За аналогічний період 2020 року ця сума значно менша – лише 16 мільйонів в американській валюті.

Україна знову відкрила кордон для іноземців

Зазначимо, що через епідеміологічну ситуацію в Україні уряд ухвалив рішення закрити кордон для іноземців з 28 серпня по 28 вересня.

З 28 вересня іноземним громадянам дозволити потрапити на українську територію, проте за певних умов.

Згідно з новими правилами, іноземці громадяни не можуть потрапити до України без наявного поліса страхування. Цей поліс повинен покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVІD-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.