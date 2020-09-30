Кабінет Міністрів не планує у майбутньому обмежувати іноземцям в'їзд на територію України. А попередню заборону в уряді форсмажорним рішенням.

Натомість подібних заходів безпеки вводити у майбутньому не планують. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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В уряді назвали попередню заборону форс-мажорним рішенням.

Це було форс-мажорне рішення, яке ми вимушені були ухвалити задля захисту здоров'я громадян. Я особисто виступаю за те, щоб навіть в період пандемії могли в'їжджати до нашої країни... На сьогодні в уряду немає наміру впроваджувати чергове обмеження на в'їзд іноземців України,

– пояснив Кулеба.

Українська влада дозволила в'їзд для іноземних громадян з 28 вересня. Раніше Кабмін ухвалив нову постанову, згідно з якою, іноземні громадяни не можуть в'їжджати на територію України без наявного поліса страхування. Цей поліс повинен покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVІD-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

Водночас люди, які прибули до України з країн зі значним поширенням COVID-19 мають самоізолюватися. Однак замість самоізоляції можна буде здати тест на коронавірус після приїзду.

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