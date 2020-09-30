Чи обмежуватиме Україна в'їзд іноземцям: заява Кулеби
Кабінет Міністрів не планує у майбутньому обмежувати іноземцям в'їзд на територію України. А попередню заборону в уряді форсмажорним рішенням.
Натомість подібних заходів безпеки вводити у майбутньому не планують. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
Важливо Нові правила в'їзду іноземців в Україну на час карантину: що вони передбачають
В уряді назвали попередню заборону форс-мажорним рішенням.
Це було форс-мажорне рішення, яке ми вимушені були ухвалити задля захисту здоров'я громадян. Я особисто виступаю за те, щоб навіть в період пандемії могли в'їжджати до нашої країни... На сьогодні в уряду немає наміру впроваджувати чергове обмеження на в'їзд іноземців України,
– пояснив Кулеба.
Українська влада дозволила в'їзд для іноземних громадян з 28 вересня. Раніше Кабмін ухвалив нову постанову, згідно з якою, іноземні громадяни не можуть в'їжджати на територію України без наявного поліса страхування. Цей поліс повинен покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVІD-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.
Водночас люди, які прибули до України з країн зі значним поширенням COVID-19 мають самоізолюватися. Однак замість самоізоляції можна буде здати тест на коронавірус після приїзду.
Заборона в'їзду для іноземців в Україну: головне
- Уряд України анонсував 30-денну заборону на в’їзд іноземців починаючи з 29 серпня, а згодом змістив початок її дії на 28 серпня.
- Головною причиною заборони була спроба зупинити приїзд хасидів-паломників до Умані на тлі пандемії коронавірусу.
- Проте заборона хасидів не спинила. Понад 500 паломників вдалися до хитрощів, сказавши, що Україну використовують лише для транзиту, а це не заборонено урядом.