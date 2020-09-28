Кабінет Міністрів має ухвалити зміни до постанови, яка запроваджувала заборону на в’їзд іноземних громадян. Документ планують затвердити за процедурою у дні, коли не відбуваються повноцінні засідання уряду.

Згідно з проєктом рішення, в'їзд дозволять за наявності страхового поліса. Про це мовиться у проєкті рішення, який є у розпорядженні "Європейської правди".

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У постанові мовиться, що іноземні громадяни не можуть в'їжджати на територію України без наявного поліса страхування. Цей поліс повинен покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVІD-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

Аналогічна вимога поширюється і на перетин контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим.

Процедура самоізоляції

Уряд прирівняє правила проходження самоізоляції іноземців до українців. Тобто люди, які прибули до України з країн зі значним поширенням COVID-19 мають самоізолюватися. Однак замість самоізоляції можна буде здати тест на коронавірус після приїзду.

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