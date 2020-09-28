Кабмін визначив нову процедуру в'їзду в Україну для іноземців на час карантину, – ЗМІ
Кабінет Міністрів має ухвалити зміни до постанови, яка запроваджувала заборону на в’їзд іноземних громадян. Документ планують затвердити за процедурою у дні, коли не відбуваються повноцінні засідання уряду.
Згідно з проєктом рішення, в'їзд дозволять за наявності страхового поліса. Про це мовиться у проєкті рішення, який є у розпорядженні "Європейської правди".
Важливо Україна дозволила в'їзд для іноземців з 28 вересня: що відомо
У постанові мовиться, що іноземні громадяни не можуть в'їжджати на територію України без наявного поліса страхування. Цей поліс повинен покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVІD-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.
Аналогічна вимога поширюється і на перетин контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим.
Процедура самоізоляції
Уряд прирівняє правила проходження самоізоляції іноземців до українців. Тобто люди, які прибули до України з країн зі значним поширенням COVID-19 мають самоізолюватися. Однак замість самоізоляції можна буде здати тест на коронавірус після приїзду.
Заборона в'їзду для іноземців в Україні: головне
- Уряд України анонсував 30-денну заборону на в’їзд іноземців починаючи з 29 серпня, а згодом змістив початок її дії на 28 серпня.
- Головною причиною заборони була спроба зупинити приїзд хасидів-паломників до Умані на тлі пандемії коронавірусу. Хоча це і не спинило хасидів.
- Українська влада дозволила в'їзд для іноземних громадян з 28 вересня. Обмеження на в'їзд іноземців на територію України діяли з 28 серпня до 28 вересня. Цієї ночі ця норма автоматично втратила чинність.