Клянуся на Біблії: мер Миколаєва у дивний спосіб заявив, що не заробляє на бруківці
Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що не заробляє на сірій бруківці, якою обклали частину міста. Однак зробив він це у досить дивний спосіб – поклавши руку на Біблію.
Сенкевич витягнув Біблію в ефірі шоу "Битва за місто" 21 вересня після запитання журналіста, хто є автором ідеї укладки сірої бруківки у Миколаєві. Про це повідомляють "НикВести".
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Чому люди невдоволені бруківкою
Місцеві журналісти розповіли, що Соборну площу вже встигли назвати "сірою". За останній час не тільки тротуарну бруківку, але й владу почали асоціювати з цією сірістю. Сенкевича запитали, чи це він є автором "бренду цього сірого кольору".
Що каже Сенкевич
Очільник Миколаєва не розгубився. Сенкевич заявив, що він – релігійна людина, християнин. Мер також наголосив, що чекав на це питання і тому взяв з собою Біблію.
Я взяв цю книгу, кладу на неї руку і кажу: "Я клянуся кожному з вас і перед Богом, що ні мені, ні моїй дружині, ні братові, ні моїм родичам, ні підставним особам не належить жодного і не належало жодного заводу з виробництва бруківки або плитки",
– заявив Сенкевич, поклавши руку на Біблію.
Дивіться відео, як мер Сенкевич клянеться на Біблії:
Чим "прославився" Сенкевич на посаді мера Миколаєва
- Коли у 2017 році правоохоронці прийшли до Сенкевича, щоб вручити йому підозру у корупції, політик втік через вікно власного кабінету. Тоді мер Миколаєва заявив у розмові з журналістами, що він – супермен.
- На початку пандемії 2020 році він знову відзначився обурливою заявою. Зокрема, Сенкевич сказав, що померлих від коронавірусу у Миколаєві будуть ховати як зачумлених.