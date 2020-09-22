Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що не заробляє на сірій бруківці, якою обклали частину міста. Однак зробив він це у досить дивний спосіб – поклавши руку на Біблію.

Сенкевич витягнув Біблію в ефірі шоу "Битва за місто" 21 вересня після запитання журналіста, хто є автором ідеї укладки сірої бруківки у Миколаєві. Про це повідомляють "НикВести".

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Чому люди невдоволені бруківкою

Місцеві журналісти розповіли, що Соборну площу вже встигли назвати "сірою". За останній час не тільки тротуарну бруківку, але й владу почали асоціювати з цією сірістю. Сенкевича запитали, чи це він є автором "бренду цього сірого кольору".

Що каже Сенкевич

Очільник Миколаєва не розгубився. Сенкевич заявив, що він – релігійна людина, християнин. Мер також наголосив, що чекав на це питання і тому взяв з собою Біблію.

Я взяв цю книгу, кладу на неї руку і кажу: "Я клянуся кожному з вас і перед Богом, що ні мені, ні моїй дружині, ні братові, ні моїм родичам, ні підставним особам не належить жодного і не належало жодного заводу з виробництва бруківки або плитки",

– заявив Сенкевич, поклавши руку на Біблію.

Дивіться відео, як мер Сенкевич клянеться на Біблії:

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