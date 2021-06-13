Такий розіграш буде проводитися раз на тиждень. Вартість авто – близько 1 мільйона рублів.

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Москвичам пообіцяли розіграш автомобілів за щеплення

Собянін повідомив, що в Москві вже працює програма заохочення людей, яким понад 60 років. Наразі додатково влада хоче стимулювати до вакцинації всіх москвичів, віком від 18 років.

Раз на тиждень будуть розігрувати 5 машин, які коштують близько 1 мільйона рублів. Результати розіграшів будуть оголошувати щосереди, починаючи з 23 червня, в ефірі каналу "Москва 24",

– зазначив чиновник.

У новій програмі зможуть брати участь всі, хто отримав першу дозу вакцини з 14 червня по 11 липня. Втім мер Москви не вказав, яким саме препаратом потрібно щепитися.

Також в офіційному повідомленні міського голови мовиться, хто профінансував таку ініціативу. Серед спонсорів – нафтові компанії "Лукойл" та "Роснефть", сталеливарна й гірничодобувна компанія "Северстайл", а також "МегаФон" та ВТБ.

"Але головний виграш для тих, хто щепиться, не можна порівнювати з жодною машиною. Це власне здоров'я і душевний спокій", – підкреслив Собянін.