Сотні хасидів намагалися потрапити в Україну для святкування єврейського Нового року в Умані. Однак вони застрягли на українсько-білоруському кордоні, який посилили Нацгвардією та поліцією. Невідомо, які наслідки можуть спричинити ці події під час пандемії COVID-19.

За інформацією міграційної служби та за довідкою відділу поліції, на території міста перебуває приблизно 2,5 тисячі паломників-хасидів. Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова міста Олександр Цебрій.

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Блокування в'їзду

Він зазначив, що хасиди потрапили до Умані ще до заборони, яка була запроваджена 28 серпня 2020 року.

"Держава вчасно не зробила відповідну заборону, тому певна кількість людей з червоної зони могла потрапити на територію України. За прогнозами фахівців, певна кількість паломників, які перебувають в інших містах України, прибудуть до Умані на святкування Рош га-Шана", – повідомив Цебрій

За словами міського голови, він піднімав питання блокування в'їзду на територію Умані та був категорично налаштований запровадити блокпости. Водночас держава запровадила заборону в'їзду на територію країни, через що блокпости наразі є недоцільними.

Ми поставили контрольно пропускні пункти на територію паломництва хасидів. Там на постійній основі буде чергувати поліція, Нацгвардія, представники органів місцевого самоврядування та інших служб, які відповідають за дотримання епідситуації,

– зазначив голова міста.

Чи є нові хворі на COVID-19

Як повідомив Олександр Цебрій, ще декілька місяців тому в Умані не було жодного випадку захворювання на коронавірус. Медики зробили для цього все можливе, а місцеві дотримувалися усіх відповідних заходів. Наразі є 84 випадки захворювання.

Я піднімав це питання ще 4 місяці тому, однак "Слуги народу" не дослухалися до волевиявлення і до прохання міста. Наразі ми перебуваємо у жовтій зоні, а в якій буде перебувати після святкування Рош га-Шана,

– наголосив міський голова Умані.

Також він додав, що наразі серед паломників-хасидів виявлено 6 інфікованих на COVID-19.

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