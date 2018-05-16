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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Мер міста на Донеччині підробив документи і поїхав до Криму: чиновнику оголошено підозру

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Мер Добропілля Аксьонов попався на підробці документів
Мер Добропілля Аксьонов попався на підробці документів / Dotb.dn.ua

Мерові міста Добропілля Донецької області Андрієві Аксьонову оголосили про підозру в підробці офіційних документів для незаконного відвідування окупованого Криму. Аксьонову також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу і про відсторонення від посади.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

У прокуратурі уточнили, що користуючись своїм службовим становищем, 47-річний чиновник підписував табелі обліку робочого часу, які містили неправдиві дані про відпрацьований особисто ним робочий час. Таким чином мер Добропілля намагався приховати свою відсутність на робочому місці під час поїздки в окупований Крим.

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У травні 2017 року Аксьонов надав до міськради підроблений лікарняний лист.

На підставі підроблених офіційних документів мерові Добропілля були нараховані та виплачені бюджетні кошти.

Хто такий Андрій Аксьонов? Став мером Добропілля у 2015 році. Аксьонова звинувачували в сепаратизмі під час його перебування на посаді голови селищної ради смт Новодонецьке в 2014 році.

Теги: Новини України Анексія Криму Кримінальні новини Скандал Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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