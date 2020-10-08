У мера Умані Цебрія підтвердили COVID-19: він записав відеозвернення
Мер Умані Олександр Цебрій захворів на COVID-19. Він отримав позитивний результат тесту, після чого записав відеозвернення та розповів, чи продовжуватиме далі передвиборчу кампанію.
Цебрій зазначив, що з початку пандемії робив все, аби в Умані не було великого спалаху COVID-19.
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"Я робив максимально все для того, щоб якомога менше людей інфікувалися. На жаль, не вберіг себе. Щойно отримав результат тесту, у мене COVID-19", – заявив мер Умані.
Як відомо, Цебрій є кандидатом у мери Умані на місцевих виборах 2020. "Це жодним чином не вплине на перебіг виборчої кампанії. Я балатуюсь на посаду міського голови", – наголосив він.