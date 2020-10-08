Мер Умані Олександр Цебрій захворів на COVID-19. Він отримав позитивний результат тесту, після чого записав відеозвернення та розповів, чи продовжуватиме далі передвиборчу кампанію.

Цебрій зазначив, що з початку пандемії робив все, аби в Умані не було великого спалаху COVID-19.

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"Я робив максимально все для того, щоб якомога менше людей інфікувалися. На жаль, не вберіг себе. Щойно отримав результат тесту, у мене COVID-19", – заявив мер Умані.

Як відомо, Цебрій є кандидатом у мери Умані на місцевих виборах 2020. "Це жодним чином не вплине на перебіг виборчої кампанії. Я балатуюсь на посаду міського голови", – наголосив він.

Довідка. Олександр Цебрій відчув втому та слабкість ще 5 жовтня 2020 року. Тоді мер втратив відчуття смаку, медики діагностували у нього COVID-19. Зараз Цебрій перебуває у відділенні Уманської інфекційної лікарні.