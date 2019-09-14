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      Мера Харкова Кернеса оштрафували за неявку до суду

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      Геннадій Кернес
      Геннадій Кернес / Фото з відкритих джерел

      Харківського міського голову Геннадія Кернеса 13 вересня оштрафували за неявку в Полтавський апеляційний суд, де проходить розгляд трьох апеляції щодо закриття справи проти нього й двох його охоронців.

      У суді наголосили, що Кернес вже вкотре не прийшов на засідання. Натомість електронною поштою він повідомив, що підписує меморандум про модернізацію міста, повідомило видання "Укрінформ".

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      Відтак, за неявку до суду без поважних причин, прокурор клопотав про застосування до Кернеса примусового приводу та штрафу. Суд частково задовольнив таке прохання прокурора наклавши на міського голову Харкова штраф в розмірі 1 921 гривні.

      Чергове засідання суд призначив на 18 жовтня.

      Про які ж суди йде мова

      Геннадія Кернеса і його охоронців звинувачували у викраденні, тортурах та погрозам розправою двох активістів харківського євромайдану взимку 2014 року – Олександра Кутяніна і Сергія Ряполова.

      10 серпня 2018 року суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов закрив кримінальне провадження проти Кернеса, якого разом з двома охоронцями звинувачували у побитті учасників євромайдану.

      Суддя заявив, що прокурори самоусунулися від доказів провини, після чого справа розглядається вже четвертий рік поспіль. Сім останніх засідань, на яких повинні були проведені дебати, прокурори взагалі пропустили. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення та постановив закрити справу.

      У ГПУ ж заявили, що прокурори хворіли, а суддя виніс неправосудне рішення. У свою чергу, прокуратура Полтавської області порушила кримінальне провадження щодо судді Антонова у зв'язку з закриттям справи проти Кернеса. Водночас Рада суддів України на екстреному засіданні за Антонова заступився.

      16 серпня Генпрокуратура подала апеляцію на рішення про закриття справи Кернеса. А 30 серпня засідання Полтавського апеляційного суду у справі Геннадія Кернеса знову перенесли, бо решта захисників перебували у відпустці чи хворіли, а тому не прийшов і сам Кернес

      blog_ava
      Як відбувається штучне запліднення
      13 вересня
      1832
      Теги: Новини України Новини політики Геннадій Кернес Новини Харкова
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