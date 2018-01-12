Mercedes-benz поступово позбавляється водіїв: Відео

Розвиток систем автономного водіння рухається повним ходом. Компанія Mercedes-Benz в цьому напрямку крокує швидше багатьох інших і поетапно впроваджує свої напрацювання в серійні моделі.

Зараз на багатьох серійних Mercedes-Benz зустрічаються такі активні помічники водія, як адаптивний круїз з підкеруванням, асистент аварійного об'їзду пішохода і система розпізнавання дорожніх знаків. Черговий виток великої кількості електронних помічників можна очікувати вже у найближчому майбутньому.

Додатковий екран призначений для корекції отриманої від радарів датчиків і камер інформації

Для навчання систем автономного водіння співробітники компанії здійснили навколосвітню подорож в рамках проекту Intelligent World Drive. Метою експедиції була адаптація систем автономного водіння до особливостей руху в різних країнах світу. Фінальний етап тривалої подорожі збігається з виставкою електроніки CES, що проходить зараз у Лас-Вегасі.

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Останній етап, американський, виявився одним з найбільш складних. Інженерам треба було навчити автомобіль розпізнавати спеціальні смуги для автомобілів з високим завантаженням (для законного руху по такій смузі в салоні автомобіля повинно знаходитися більше двох, трьох, а в деяких місцях і чотирьох людей). Причому такі смуги в США зустрічаються не лише справа чи зліва, але і по центру багатосмугової дороги.

Розмітка в різних країнах відрізняється, але автопілот повинен вміти розпізнавати

Також є специфіка дорожнього законодавства Штатів і щодо шкільних автобусів. Програма їх повинна розпізнавати без помилки серед будь-яких інших. Справа у тому, що коли шкільний автобус зупиняється для посадки чи висадки дітей, всі інші машини поблизу повинні зупинитися. Забороняється навіть їхати назустріч автобусу, по протилежній стороні дороги.

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Деяку складність для камер і радарів, представляють рельєфні точки Боттса (це округлі фігурки з пластику або кераміки), у ряді штатів їх використовують для заміни переривчастих ліній розмітки. Проблема виявилася істотна, і влада Каліфорнії навіть погодилися піти назустріч і заради безпілотних машин поступово видалити ці маркери з доріг, замінивши їх стандартної розміткою.

Головним завданням експедиції був збір інформації про специфіку руху в різних країнах

Були свої особливості і в інших частинах світу. Наприклад, в Австралії крім лівостороннього руху складності додали й різноманітні тварини, які часто вибігають на дороги. За словами учасників експедиції, Австралія стала ідеальним полігоном для відпрацювання систем розпізнавання тварин. Довелося врахувати і специфіку місцевих правил дорожнього руху. Наприклад поворотів направо з лівої смуги через трамвайні колії.

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В рамках подорожі також були випробувані в реальних умовах фари Digital Light, які за рахунок безлічі мікродзеркал здатні не тільки формувати промінь майже будь-якої форми, але й проектувати на асфальт різні знаки і вказівки для водія і пішоходів.

Німці вважають, що напів- і повністю автономне водіння є найважливішою частиною стратегії розвитку CASE (Connected, Autonomous, Shared & Service, Electric Drive). Всі компоненти системи, з'єднання з Мережею. Віддалені сервіси та системи типу каршеринга повинні працювати в згоді між собою, щоб сформувати якусь «інтуїтивну мобільність».

Фари можуть виконувати функцію проектора

Варто відзначити, що попередній масштабний проект називався схожим чином: F-Cell World Drive. Він був створений для перевірки роботи автомобілів на паливних елементах у різних умовах. Звичайно, досвід знадобився — компанія вже підготувала до випуску серійний водневий кросовер GLC F-Cell. Системи, що випробувані у цій подорожі, поступово впроваджуватимуться в серійні автомобілі. Часи, коли водій буде не потрібен, наближаються дуже швидко.