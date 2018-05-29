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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Mercedes-Benz випустив розкішну новинку з набором для чайних церемоній в салоні

Автотехнології 16 Читать новость на русском

Для пекінського автосалону Mercedes-Benz приготував свою "люксову" новинку, концепт розкішного чи то кросовера, чи то лімузина, – Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Масивний тунель-органайзер, який розділяє передні та задні крісла, містить невеликий харчоблок по центру, з чайниками і чашками для чаювання. Закип'ятити воду і заварити запашного напою пасажири можуть просто на ходу.

Більше – дивіться у відео.

Теги: Автотехнології
Джерело: 24 Канал
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