Mercedes-Benz випустив розкішну новинку з набором для чайних церемоній в салоні

Для пекінського автосалону Mercedes-Benz приготував свою "люксову" новинку, концепт розкішного чи то кросовера, чи то лімузина, – Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Масивний тунель-органайзер, який розділяє передні та задні крісла, містить невеликий харчоблок по центру, з чайниками і чашками для чаювання. Закип'ятити воду і заварити запашного напою пасажири можуть просто на ходу.

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