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Mercedes Гітлера виставлено на продаж

17:39, сьогодні 1059 Читать новость на русском
Mercedes-Benz 770
Mercedes-Benz 770 / pinimg.com

У січні 2018 року пройдуть торги, одним з лотів яких буде унікальний автомобіль, який колись належав Адольфу Гітлеру.

Стало відомо, що Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen 1939 року року, який був головним парадним автомобілем фюрера Третього Рейху, буде виставлений на торги в рамках заходу Scottsdale Collector Car Week 2018.

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Перший раунд всесвітньо важливих автомобільних аукціонів пройде в Американському місті Скоттсдейл в середині січня. Традиційно тут будуть представлені найдорожчі автомобілі в світі. Цього року основною подією стане продаж Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen 1939 року випуску, який використовувався в якості головного парадного автомобіля Адольфа Гітлера з жовтня 1939 року по травень 1941 року.

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Історія цього автомобіля добре задокументована. Він був замовлений і побудований для канцлера нацистської Німеччини і фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера. Автомобіль залишив окуповану Німеччину в 1945 році. Далі його переміщення простежується через участь в колекції Imperial Palace Casino і декількох інших історичних колекціях автомобілів. Про це повідомляє newatlas.com

Крім видних нацистських партійних чиновників, 770K Grosser Offener Tourenwagens використовували імператор Хірохіто з Японії, король Норвегії, португальський диктатор Антоніо де Олівейра Салазар, іспанський диктатор генерал Франко і глава католицької церкви Папа Пій XI.

Mercedes-Benz 770 оснащувався 7,7 літровим 8-ми циліндровим двигуном рядної конструкції, який розвивав потужність 150 к.с. Працював він у парі з триступінчатим автоматом. Такий силовий агрегат дозволяв кабріолету розвивати швидкість до 150 км/ч.

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Теги: Mercedes-Benz Авто 24
Джерело: 24 канал
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