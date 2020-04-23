Мережа покриття 4G інтернету від Київстар сягає 10 тисяч міст та сіл України

Відмінна якість, музика онлайн та надійний відео-зв’язок. Високошвідкісний мобільний інтернет четвертого покоління за умов карантину дозволив українцям віддалено працювати, навчатися, отримувати консультації лікарів, сплачувати комунальні платежі та користуватися державними послугами.

Два роки тому, один із найбільших мобільних операторів "Київстар" запровадив 4G зв’язок у мегаполісах. Нині він доступний абонентам у більш ніж 10 тисячах містах та сіл Україні. Навіть в умовах карантину оператор продовжує розширювати мережу.

Київстар, не дивлячись ні на що, продовжує працювати, надавати послуги, розширювати покриття 4G, щоб усі абоненти залишалися на зв'язку з рідними і близькими. Також ми виділяємо 30 млн грн благодійної допомоги, які підуть на закупівлю 30 апаратів ШВЛ, 20 моніторів пацієнтів, і необхідні витратні матеріали на ці апарати, а також на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів. Ми намагаємося підтримати всіх, хто зараз потребує допомоги,

– розповів президент компанії Київстар Олександр Комаров.

Київстар також підтримує абонентів, які входять до підвищеної зони ризику. Зокрема, медикам нараховують 150 гривень на бонусні рахунки, а для абонентів, яким за 60 років, діє спеціальний тариф "Дзвінки для батьків". Аби ними скористатись, не треба йти у фірмові магазини оператора, достатньо зателефонувати на гарячу лінію.

Більшість питань клієнти можуть вирішити дистанційно, але якщо потрібна допомога спеціалістів, то ми відкриті і готові допомагати! Важливо, щоб клієнти залишались на зв’язку. Магазини працюють у звичному режимі, ми дотримуємось всіх норм безпеки,

– сказав продавець-консультант магазину Київстар Ігор Костенко.

Крім 30 млн гривень благодійної допомоги на закупівлю необхідного обладнання та засобів захисту, оператор також реалізує десяток ініціатив, спрямованих на підтримку своїх абонентів, бізнес-клієнтів та медиків ще на 30 млн гривень.