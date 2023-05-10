Так, українські бійці мужньо врятували пораненого побратима та надали йому необхідну першу медичну допомогу. Відповідне відео розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

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Емоційні кадри порятунку пораненого воїна

На оприлюдненому відео можна побачити, що наш захисник отримав осколкові поранення у верхні та нижні кінцівки. Його побратими надали необхідно допомогу, а потім евакували з поля бою.

Так, військові наклали побратиму джгути та намагалися його збадьорити.

Зараз ми тебе витягнемо з цього л*йна,

– сказали пораненому бійцю його побратими.

На щастя, згодом лікарі врятували життя постраждалому військовому. Він також подякував своїм товаришам по службі.

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Український воїн витягнув пораненого товариша з-під вогню окупантів

Раніше у мережі оприлюднили відео, як військовий Збройних Сил рятує під Бахмутом життя свого товариша. На кадрах можна побачити, як 4 військовослужбовцям вдалось евакуюватись, але четвертий – залишився поблизу ураженої вогнем машини.

У підсумку один з побратимів не залишив захисника в біді та прийшов йому на допомогу, ризикуючи власним життям.