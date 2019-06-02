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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Мери українських міст об’єдналися для участі у парламентських виборах

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      Мери українських міст об’єдналися для участі у парламентських виборах
      Мери українських міст об’єдналися для участі у парламентських виборах / Facebook.com/ddorgua

      2 червня у Харкові відбувся з’їзд партії "Довіряй ділам", до якої увійшли представники місцевого самоврядування і мери з метою участі у позачергових парламентських виборах. У з’їзді взяли участь майже п’ять тисяч делегатів.

      Про це повідомляє прес-служба партії "Довіряй ділам".

      Міського голову Харкова Геннадія Кернеса було обрано головою партії "Довіряй ділам". Рішення було ухвалено одноголосно.

      Першою пропозицією, яку вніс міський голова Харкова Геннадій Кернес, стало обрання мера Одеси Геннадія Труханова співголовою партії "Довіряй ділам", що також знайшло одноголосу підтримку делегатів з’їзду.

      На з’їзді делегати ухвалили рішення про участь у позачергових парламентських виборах, що відбудуться 21 липня 2019 року.

      Крім того, учасники з’їзду затвердили маніфест оновленої політичної сили.

      Як зазначив під час виступу співголова партії "Довіряй ділам" Геннадій Труханов, останні п’ять років показали, що Верховна Рада та уряд діють, не розуміючи потреб людей на місцях.

      "Ми, команда керівників, за плечима яких величезний досвід управління, великі успіхи в розвитку територій. Ми – політична партія "Довіряй ділам". І для нас ці слова не просто гасло, а стиль роботи. Ми хочемо, щоб саме він був покладений в основу нового соціально-економічного розвитку України. Саме місцеве самоврядування перебуває в щоденному безпосередньому контакті з людьми, живе з ними одним життям. В нашому маніфесті чітко зазначено, що закони України повинні захищати інтереси людей, а не намагатись обмежити їх", – заявив під час виступу міський голова Одеси, співголова партії "Довіряй ділам" Геннадій Труханов.

      У свою чергу, як додав співголова партії "Довіряй ділам", міський голова Харкова Геннадій Кернес, вибори президента 2019 року показали, що українці хочуть не розколу, а змін.

      "Місцеве самоврядування має найвищу довіру, тут сконцентрована вся відповідальність. Я, як харківський міський голова, разом з людьми щодня домагаюся результату. Наш похід у парламент влаштований саме так, ми пропонуємо відстоювати інтереси людей і наш досвід управління, замість міфічної держави чиновників, які фільтрують гроші і не беруться ні за що відповідати. Аби, прийшовши на виборчі дільниці, люди обирали справи, а не слова", – сказав Геннадій Кернес.

      Делегати з’їзду звернулися до інших політичних партій і громадських організацій, закликавши долучитися до партії "Довіряй ділам" для спільної участі у виборах.

      "Ми закликаємо українські партії, громадські організації приєднатися до нас та йти на вибори єдиним потужним політичним фронтом! Нашою метою є не просто перемога, а реальний вплив на соціально-економічні процеси, що відбуваються у нашій державі", – йдеться у маніфесті.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Геннадій Труханов Геннадій Кернес
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