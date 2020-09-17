У Маріуполі, що на Донеччині, чоловік увійшов до тролейбуса без захисної маски. У відповідь на зауваження спалахнула словесна перепалка з кондуктором та іншими пасажирами. Закінчилося все розбитим склом у громадському транспорті.

Тепер чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі. Про це повідомили у Центральному відділі поліції Донецької області.

Важливо Чоловік змушував жебракувати хлопця з інвалідністю та забирав гроші: деталі інциденту та фото

Деталі інциденту у Маріуполі

Інцидент трапився 15 вересня о 21:25 на одній із зупинок громадського транспорту у центральному районі Маріуполя. Чоловік увійшов до тролейбуса без захисної маски та не відреагував на зауваження кондуктора.

Один із пасажирів дав чоловікові засіб індивідуального захисту, однак маріуполець порвав його та продовжив агресивну поведінку відносно кондуктора та пасажирів. Невдовзі чоловік вийшов на своїй зупинці, після чого розбив пляшкою вікно комунального транспорту,

– мовиться у повідомленні.

Поліція затримала чоловіка, кваліфікувавши справу як хуліганство. Згодом стало відомо, що 28-річний чоловік раніше вже мав проблеми із законом. Тепер же йому загрожує до 5 років обмеження волі.



Поліція затримала чоловіка, який влаштував погром у тролейбусі / Фото Нацполіції