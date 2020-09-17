В Івано-Франківську чоловік незаконно утримував у себе вдома хлопця з інвалідністю. Він примушував його жебракувати, а всі гроші забирав собі.

Про цей інцидент повідомили на офіційному сайті Нацполіції Франківщини. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника.

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Деталі події

Чоловік, який експлуатував 22-річного хлопця з інвалідністю другої групи, – 30-річний мешканець Тлумацького району Івано-Франківської області. Систематично він примушував жебракувати калушанина в людних місцях, а гроші забирав. Водночас чоловік неподалік слідкував за процесом, а потім відвозив потерпілого до себе додому.

Такі незаконні дії правоохоронці зафіксували на камерах відеоспостереження. І вчора, 16 вересня 2020 року, зловмисника затримали в обласному центрі. У той час він якраз контролював хлопця.



Чоловік забирав у хлопця всі гроші та силою утримував вдома / Фото Нацполіція



Зловмисника затримали / Фото Нацполіція

Що йому загрожує?

За такі незаконні дії мешканцю Тлумаччини загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. Раніше прикарпатця не притягували до кримінальної відповідальності.

Що зараз з хлопцем?

Потерпілого для надання допомоги передали представникам громадської організації.



Чоловік змушував жебракувати 22-річного хлопця / Фото Нацполіція