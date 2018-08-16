Металеві двері придавили 6-річного хлопчика на Одещині

У четвер, 16 серпня, у Чорноморську, що під Одесою, на 6-річну дитину впали металеві двері біля житлового булинку. Хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, в результаті яких загинув на місці інциденту.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції Одеської області.

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За словами правоохоронців, що приїхали на місце події, нещасний випадок стався на очах у бабусі загиблого. Хлопчик виліз на ворота, які зламалися і впали разом з дитиною.

На хлопчика 2012 року народження впали важкі металеві ворота. Він отримав травми, несумісні з життям, зокрема, відкриту черепно-мозкову травму. Дитина померла на місці,

– розповів начальник Чорноморського ОП, підполковник Олег Чуканов.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 ККУ про умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, 15 серпня в Одесі поліцейські затримали чоловіка, який облив кислотою 12-річного хлопчика. За словами свідків, чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, в результаті чого на шиї дитини, голові і тулубі з'явилися опіки.