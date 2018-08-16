17:41
16 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    29°C 19°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Собчак зав'язала з політикою. Депутати РФ на гіроскутерах
Вєсті Кремля
20:25, 15 серпня
Вєсті.UA. Рада за колючим дротом. Рецепт припинення війни від Комаровського
Вєсті.UA
20:23, 15 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Металеві двері придавили 6-річного хлопчика на Одещині

92 Читать новость на русском
Металеві двері придавили 6-річного хлопчика на Одещині
Металеві двері придавили 6-річного хлопчика на Одещині / Нацполіція

У четвер, 16 серпня, у Чорноморську, що під Одесою, на 6-річну дитину впали металеві двері біля житлового булинку. Хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, в результаті яких загинув на місці інциденту.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції Одеської області.

Читайте також: На Чернігівщині майже добу розшукували 3-річного хлопчика: подробиці

За словами правоохоронців, що приїхали на місце події, нещасний випадок стався на очах у бабусі загиблого. Хлопчик виліз на ворота, які зламалися і впали разом з дитиною.  

На хлопчика 2012 року народження впали важкі металеві ворота. Він отримав травми, несумісні з життям, зокрема, відкриту черепно-мозкову травму. Дитина померла на місці,
– розповів начальник Чорноморського ОП, підполковник Олег Чуканов.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 ККУ про умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок". 

Нагадаємо, 15 серпня в Одесі поліцейські затримали чоловіка, який облив кислотою 12-річного хлопчика. За словами свідків, чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, в результаті чого на шиї дитини, голові і тулубі з'явилися опіки.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Поліція Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Последствия оборонного бюджета США-2019 для России, или "Першинги" снова в моде?
сьогодні, 17:00 Последствия оборонного бюджета США-2019 для России, или "Першинги" снова в моде?
Злой Одессит
"У них есть доллар, у нас есть Аллах": чему должна научиться Украина на примере Турции
сьогодні, 16:00 "У них есть доллар, у нас есть Аллах": чему должна научиться Украина на примере Турции
Сергій Фурса
10 причин, чому військовому параду до Дня Незалежності України варто бути
сьогодні, 15:04 10 причин, чому військовому параду до Дня Незалежності України варто бути
Блог Соцмережі
Справи "великих риб": чим Кернес кращий за електрика
сьогодні, 13:00 Справи "великих риб": чим Кернес кращий за електрика
Дмитро Гнап
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
сьогодні, 12:00 "Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
Блог Медіа
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Росіян не на жарт налякав анонс нової української зброї
 14 серпня , 15:45
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Україна – Туніс: рівно 11 років тому гол Шевченка вивів "синьо-жовтих" в 1/8 фіналу ЧС-2006
 23 червня 2017 , 13:05
Гвардіола влаштував скандал своїй зірці у перерві матчу – несамовиті крики було чути по всьому стадіону
 1 березня , 16:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук