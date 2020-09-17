Одними з найпоширеніших причин поганого самопочуття є природні катаклізми, вологість атмосферного тиску та різкі перепади температури. Американські вчені довели, що 75% населення періодично відчувають надмірну втому через зміну погодних умов.

Температурні стрибки найсуттєвіше відчувають люди із серцево-судинними захворюваннями, хворі на бронхіальну астму або метеозалежні, повідомляє 24 канал.

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"У людей молодого віку частіше падає тиск, що спричиняє головний біль, слабкість, нудоту. А для людей похилого віку навпаки тиск підіймається. Часто гіпертонічні кризи, загострення захворювань, біль у суглобах, як реакція на погоду", – розповідає сімейна лікарка Світлана Слободяник.

Американські дослідники довели: метеозалежних людей на планеті 75%. Їхнє самопочуття напряму залежить від тиску у природі. Найбільш вразливі до метеозалежності – підлітки та люди віком від 45 до 50 років.

Як лікувати метеозалежність

Конкретних методів лікування не існує. За словами лікарів, метеозалежність ми не можемо назвати хворобою, це радше прояви здорових людей. Аби попередити симптоми поганого самопочуття, лікарі радять:

уникати зневоднення;

не палити;

зволожувати повітря;

зменшити споживання солі;

не перевтомлюватися.

Чого робити не варто

Не потрібно постійно моніторити прогноз погоди, особливо заздалегідь. Таким чином людина провокує невроз, що в результаті може викликати психосоматичні симптоми.

Причини метеоневрозу лежать у ранньому дитинстві, стверджує психологиня Аліна Хранітель. За її словами, це може трапитись у 2 випадках:

► коли дитина відчувала негативні переживання під час конкретної погоди і тому погодні умови у неї асоціюються із певними емоціями;

► якщо людина від народження залежна від сонячного проміння і тепла у її житті.

Що кажуть вчені

Вчені із Гарвардської школи здоров'я у 2017 році проаналізували стан понад 11 мільйонів пацієнтів. Їхній висновок: погода не впливає на біль у суглобах та спині. Самопочуття може погіршуватись через відсутність сонячного світла, свіжого повітря та малорухливий спосіб життя. Тобто, здоров'я людини більше залежить від способу життя і тривалого сну, ніж від раптового дощу.