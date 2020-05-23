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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Метро готують до повернення пасажирів: що варто знати про нові правила та умови

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З 25 травня уряд дозволив запрацювати метрополітену. Адже під час першої хвилі послаблення карантину без підземки Київ, наприклад, став у величезних заторах.

Як метро у 3-х українських містах готуються до повернення пасажирів – читайте в матеріалі 24 каналу.

Детальніше Метро в Україні запрацює з 25 травня: останні новини

Київ

Поки Київ був на карантині, столичне метро відмовилось від жетонів – їх більше не продаватимуть. Використати залишки можна впродовж місяць.

Щоб проїхати в метро, незабаром потрібно мати

  • одну з електронних карток,
  • qr-квиток
  • або ж оплачувати поїздку через термінал.

Також в Києві проводили планові роботи: на кількох станціях облаштували тактильні смуги, навігацію, а для маломобільних пасажирів поставили дзвінки і розширюватимуть одні двері. Також почали облаштовувати підземку до умов карантину: розкреслили позначки для дотримання дистанції на платформах, почали дезінфікувати поїзди.

Ми дезінфікуємо всю інфраструктуру метрополітену, ми користуємося засобами, які дають за інструкцією 14 – 12 днів дії дезінфікуючої речовини. Ми проводимо її кожного дня,
– зазначила речниця КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

У Києві поставили дзвінки для малобільних пасажирів, окреслили смуги дистанції / Скриншоти

Правила захисту для пасажирів:

  1. Температуру на вході не мірятимуть, але за наявністю масок і рукавичок слідкуватиме поліція.
  2. Дотриманням дистанції – залишається на совісті пасажирів, адже додаткові вагони причепити не можуть – платформа розрахована тільки на 5, а 6-й лишається у тунелі.

Однак звичної півторамільйонної навали пасажирів у метро поки не очікують. Натовпів думають уникнути, адже розклад руху буде докарантинним. Однак, якщо не вийде, то, за словами Наталії Макогон, практика обмеження пасажиропотоку на станції існує – з трьох дверей пасажирів пускають в одні.

Дніпро

У Дніпрі вирішили причепити додаткові вагони. Замість звичних 3-х, буде 5 – аби забезпечити дистанцію між пасажирами. У місті визнають, що метро можна було б і не зачиняти. Пасажиропотік на єдиній гілці у 6 станцій – не значний – приблизно 10 тисяч пасажирів за добу.

Пасажирів будуть пускати лише в засобах захисту – маски та респіратори. Будуть встановлені антисептики для рук. Дезінфекцію поручнів будуть проводити раз у 3 години", – розповів заступник техдиректора Дніпровського метрополітену Олександр Онофрійчук.

За час простою у Дніпровському метро провели технічний огляд, відремонтували увесь рухомий склад, на деяких станціях полагодили ескалатори.

У Дніпрі вирішили причепити додаткові вагони / Скриншоти

Харків

У Харкові для відкриття підземки придбали багато дезінфікуючих розчинів, відпрацювали нічну дезінфекцію вагонів і налагодили пропускну систему для дотримання соціальної дистанції.

"Буде проводитися скринінг. Кількість людей буде регулюватися, тому що місця для сидіння є. Їх необхідно буде наповнювати таким чином, щоб не допускати скупчень", – наголосив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

метро

Українцям радять не користуватися метро часто / Скриншоти

Щоб метро остаточно повернулось у життя українців, керівництво підземки просить поки що не використовувати його без нагальної потреби. 

Автор: Анна Брикова
Теги: Метро Карантин в Україні 2020 Новини Києва Новини Харкова Новини Дніпра Новини України
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