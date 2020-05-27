В метро Києва будуть обмежувати вхід в час пік

Київський метрополітен відновив роботу після послаблення карантину. Але деякі обмеження на роботу підземки ще залишаються.

Щоб метро не стало новим місцем поширення коронавірусу та задля дотримання рекомендацій МОЗ щодо його роботи, вхід у метрополітен в час пік можуть обмежувати. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко на щоденному онлайн-брифінгу, повідомляє 24 канал.

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"У метро, в години "пік", щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово обмежуватимуть вхід на деякі станції. Треба буде трохи почекати біля входу, дотримуючись дистанції та в масці", – заявив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що 34% випадків зараження коронавірусом відбуваються саме у громадському транспорті. Відтак закликав дотримуватися необхідних умов.

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Відновлення роботи метро в Києві

Київський метрополітен віднови роботу з 25 травня. В цей день київською підземкою скористалися 310 тисяч пасажирів. У другий день – 26 травня – вже 463 тисячі осіб. До запровадження карантину метрополітеном в столиці користувалося в середньому 1,36 мільйона людей за день (дані за 2019 рік).

При відновленні роботи метро встановили ряд обмежень:

масковий режим,

пасажирам рекомендується користуватися рукавичками,

дотримуватися дистанції,

оплачувати проїзд безконтактно.

Людей без масок чи із симптомами респіраторних захворювань в метро не пускають.