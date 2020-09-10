Через знищення шахтних водовідливів на окупованій частині Донбасу стрімко міліють річки, зникають річки й водосховища. Через варварське ставлення окупантів окупований схід України поступово перетворюється в пустелю.

Екологічну ситуацію на нині окупованих територіях у своєму фейсбуці показав блогер, журналіст і член української делегації в ТКГ від Донецька Денис Казанський.

До слова Можливе відновлення подачі води в Крим: чому екологія тут – ні до чого

Велике Ісаківське водосховище під Алчевськом, яке створювалося для потреб металургійного комбінату, тепер нагадує пересохле Аральське море. По його дну гуляють люди,

– розповів блогер.

Він пояснив, що системи водовідливу знищуються бойовиками разом з шахтами, які масово закривають на окупованих територіях Донбасу.

У своєму ролику Казанський показав відео, як люди прогулюються землею, яка раніше була дном великого водосховища. Рівень води там опустився практично до мінімуму.

Казанський про екологічну ситуацію на Донбасі: дивіться відео