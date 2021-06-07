"Мы не можем смириться с вашим отрицанием непоправимых событий того июльского дня. Мы сожалеем о семи годах, что вы отказываетесь признать нашу боль, вместо этого углубляя ее. Мы искренне считаем, что эта политика отрицания наносит ущерб наследию вашей Родины".

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И как к Политику, и как к Человеку. И это более всего режет в тексте. Учитывая, что адресатом призыва (даже не обвинения, а, скорее, предложения к диалогу) является… Нет, не прагматичный политик, даже не самодурный царь или жестокий тиран.

А Крокодил. Некогда мелкая и осторожная, а теперь здоровая и распоясавшаяся рептилия, разъевшаяся за годы безнаказанного пожирания людей.

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Она может даже что-то и ответит на этот крик души – ртом какой-нибудь пресс-головы. Или даже сама пустит крокодилью слезу. Но и только.