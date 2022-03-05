Про це повідомили у Маріупольській міській раді. Наразі щодо цього питання тривають переговори.

До теми Евакуація з Маріуполя переноситься: бойовики не дотримуються тиші

Як тільки влада отримає "режим тиші" та гарантію безпеки, про це оголосять додатково.

Ми чекаємо на оголошення "режиму тиші", щоб гарантувати безпечну евакуацію мешканців Маріуполя. Ми цінуємо життя кожного,

– наголосили у міській раді.

Місцева влада також закликала громадян зберігати спокій, наскільки це можливо, не піддаватися паніці та дізнаватися інформацію лише з надійних джерел.

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