Журнал "Антиквар" презентував унікальний однойменний випуск, присвячений польському художнику Вільгельму Котарбінському, який жив та працював на території сучасних Польщі, Італії, України, Росії та Білорусі. 4 вересня 2021 року виповнилося 100 років від дня смерті цього видатного європейського академіста.
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"У цьому номері "Антиквара" багато ексклюзиву, зібраного по всій Європі. По суті, кожна стаття має дані, які публікуються вперше. І це стосується не лише біографії Котарбінського, його особистого листування та дитячих спогадів, зниклих картин та реквізованої колекції. Але й художнього життя XIX століття, історії Києва, топографії Риму та Варшави, людських уподобань, інтересів та переживань того часу. Ми зробили велику і гарну роботу, отже номер вийшов яскравим, насиченим і неабияким. Він буде цікавий усім, хто ставиться до життя небанально", – каже Олександра Пеліховська (Варшава), куратор проєкту та спеціальний редактор випуску "Антиквар. Історичні світи. До 100-річчя пам'яті Вільгельма Котарбінського".
Киянам художник добре відомий як один із авторів розписів Володимирського собору в столиці України. Картини Котарбінського перебувають в експозиціях музеїв Києва, Варшави, Москви, Загреба і інших, та приватних колекціях.
Сучасник Врубеля, Сєрова, Васнецова і Семирадського, людина про якого 40 років регулярно писали газети від Риму до Петербурга, не залишив по собі жодного рядка архіву записів та спогадів. В "Антикварі" вперше було зібрано інформацію, що зберігається у приватних та державних архівах багатьох країн.
Яскравий 200-сторінковий журнал не випадково дебютував у Музеї Ханенків. Тут у "Червоній вітальні" знаходиться унікальна стеля, розписана Вільгельмом Котарбінським для Богдана та Варвари Ханенків, родини знаменитих меценатів Києва й відомих промисловців.
"Жінка з голубами" Вільгельма Котарбінського / Фото – "Антиквар"
Вперше за сто років до рідних стін "Червоної вітальні" тимчасово повернулися унікальні оригінальні панно, створені митцем для цієї зали – "Жінка зі глеком" та "Жінка з голубами". Панно надав Національний музей "Київська картинна галерея".
Побачити унікальний відновлений ансамбль Червоної вітальні Будинку Ханенків кияни та гості столиці зможуть до кінця листопада.