Автобуси не їздять, двірники звільняються: через дефіцит бюджету курс гривні обвалиться

У Львові, наприклад, на рахунках заблоковано понад 1,8 мільярда гривень, двірники звільняються. Про це пише "Останній Капіталіст".

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Причини блокування рахунків громад

Ми бачимо три причини:

помилка: під одну заборону потрапили і фонтани, і пальне для шкільних автобусів;

тиск на Раду: гроші ЄС прив'язані до законів, а закон про посилки замість кінця серпня ухвалили 16 вересня, транш зсунувся;

нуль на рахунку: про це говорять найменше.

Останнє – найскладніше і найболючіше. Ось наші приблизні розрахунки:

1 січня на рахунках держави було 477 мільярдів гривень;

партнери мали давати 4,5 мільярда доларів щомісяця. За січень – травень дали 7,4 мільярда замість 22,5 мільярда доларів;

червень: ЄС перерахував 11,3 мільярда доларів, рахунок наповнився;

серпень: мінус 47% за місяць, до 377,9 мільярда гривень. Без нових грошей цього вистачало приблизно на два місяці;

вересень: транш ЄС не прийшов, податки недонадходять;

жовтень: криза ліквідності. Загалом Україна недоотримала від партнерів 29,5 мільярда доларів.

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Тож Мінфін тримає на єдиному казначейському рахунку все, що там є, включно з грошима громад, щоб заплатити солдатам, учителям і пенсіонерам.

Що далі?

10 вересня Марченко сказав прямо: "Ми не виключаємо можливості монетарного фінансування бюджету". Тобто друку гривні.

Ми це проходили у 2022 році. НБУ надрукував під облігації уряду 400 мільярдів гривень. Люди несли гривні на валютний ринок, НБУ за рік продав із резервів 22,9 мільярда доларів, гривню девальвували на 25%, інфляція сягнула 26,6%.

Люди не дурні й 2022 рік пам'ятають. Якщо 29,5 мільярда доларів, а це понад 1,3 трильйона гривень, доведеться друкувати, на валютний ринок підуть і нові гривні, і депозити. Резерви на 1 жовтня – 47,1 мільярда доларів. У найгіршому сценарії до 1 березня від них нічого не залишиться. Далі – наші улюблені дев'яності, коли у 1993 році інфляція перевищила 10 000%. Станемо всі мільйонерами.

Дякуємо Верховній Раді за якісну політику. І тим, хто має можливість її стимулювати до рішень. Бо рішення на кшталт липневого голосування минулого року проти незалежності НАБУ та САП чи зносу Кабміну – проходять на ура.