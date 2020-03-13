Ми діємо на випередження: Садовий розповів про карантин у Львові

У Львові 13 березня 2020 року відбулося засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, під час якого було ухвалено низку важливих рішень. Зокрема, у місті закрили всі кінотеатри, театри, великі спортивні комплекси, не будуть проводитися конференції та форуми.

Виняток становлять зібрання з кількістю до 50 людей, якщо це необхідно для забезпечення безпеки міста. Про це в ефірі програми "Pro новини" розповів мер Львова Андрій Садовий.

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Міський голова відзначив, що люди з розумінням поставилися до такого рішення. Він додав, що попросив власників продуктових магазинів та аптек продовжувати роботу у звичному режимі, або навіть працювали цілодобово.

Також Андрій Садовий повідомив, що влада виділила додатково з резервного фонду 50 мільйонів гривень, зокрема, на апарати ШВЛ (штучної вентиляції легень – 24 канал). У Львові наразі їх є лише майже 100, але за його словами, за 2 – 3 тижні може виникнути потреба у більшій кількості. Однак, головним завданням залишається їх придбати.

Тому що їх немає у вільному продажі. Склади, фактично, порожні. Очікуємо на сприяння від Міністерства охорони здоров'я,

– пояснив мер Львова.

Він зазначив, що влада працює над розширенням кількості ліжок в лікарнях. Адже наразі готові 300 ліжок, які розміщені в інфекційній лікарні. Ми працюємо трошки на випередження, тому що штаб, який працює у Львові вже 2 тижні, аналізує ситуацію, зокрема, і в інших містах світу. Ми дуже часто трошки навіть йдемо на пів кроку вперед, – розповів Андрій Садовий.

Міський наголосив, що Львів – одне з найбільших міст на шляху з ЄС. Він також підтримує рішення стосовно закриття в'їзду для іноземців, і вважає це своєчасним.

І те, що введений карантин, це також своєчасне рішення, тому що краще не захворіти, ніж потім героїчно лікуватися,

– відзначив Андрій Садовий.

Він додав, в цей час дуже важливо розуміти, що здоровий спосіб життя, нормальний сон, здорова їжа – це ті речі, які підсилюють нашу імунну систему. "Цей світ не просто зміниться – ми його не впізнаємо. Те, що було до цього часу, це буде зовсім інша реальність, яку ми навіть не можемо уявити", – прокоментував мер Львова.

Коронавірус в Україні: останні новини

Станом на 13 березня в Україні підтверджено 3 випадки зараження коронавірусом. Вже померла перша жертва. Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала. Померла жінка знаходилася в групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.

Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом патрульної поліції. Окрім того, місцевим правоохоронцям наказано вести посилений режим служби. У Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан.

Український кордон закрили для іноземців на 14 днів. Громадяни України, однак, зможуть повернутися. Усіх, кого повертається з країн, де неблагополучна ситуація з коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.

З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.

Україна закрила деякі КПП на межі із окупованим Донбасом.



Як захиститися від коронавірусу: поради / Інфографіка 24 каналу