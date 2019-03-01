Ми маємо єднатися, щоб звільнити Україну від корупційної системи, – Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко закликала всіх демократичних кандидатів на пост Президента України об’єднатися для того, щоб захистити вибір громадян і спільно змінювати систему управління державою.

Про це вона зазначила під час програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, йдеться на сайті партії.

Лідер "Батьківщини" зауважила, що 28 років в Україні лише тасують обличчя і витягують президентів, як лотерейні білети, але система залишається незмінною.

Проблема наша в тому, запевняє Юлія Тимошенко, що контролерів, які мають боротися з корупцією, призначають корупціонери: "Вони самі себе контролюють та притягують до відповідальності. Якщо ми не змінимо систему повністю, у нас корупція буде відтворюватися знову й знову".

Вона нагадала, що за чинною Конституцією президента не можна притягнути до відповідальності інакше, ніж за процедурою імпічменту, але й вона прописана так, щоб вищі посадовці залишалися недоторканними.

Голова партії наголосила, що розслідувати "оборудки на крові" і покарати всіх причетних до них, не минаючи Порошенка, – насправді лише перший крок. Важливо, щоб громадянське суспільство разом з тими політиками, які претендують перемагати на виборах, вибудувало систему управління, де жодний посадовець не зможе уникнути відповідальності.

Юлія Тимошенко закликала всіх демократичних кандидатів до такої спільної роботи.

Ми зобов’язані сьогодні інтелектуально єднатися і покроково бачити шляхи зміни системи. Перед нацією стоїть велике завдання – прибрати від влади корупціонерів і обирати державних діячів,

– підсумувала кандидат у Президенти України.