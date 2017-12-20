Ми, на жаль, маємо ідеальну систему для того, щоб підкуповувати округи, – Солонтай

Про те, до чого призведе прийняття нового законопроекту про мажоритарну систему виборів розповів керівник програми практичної політики, експерт Інституту Політичної Освіти Олександр Солонтай у інтерв'ю 24 Каналу.

– Законопроект, який зареєстрували в Раді призведе до того, що кількість народних депутатів зменшиться вдвічі на кожному існуючому округу. Але, якщо дивитися на речі реально, то до цього не дійде. Адже Україна ніколи не повернеться до мажоритарної системи.

Депутати таким чином розробили доволі хитру схему. Зараз у нас в країні є 2 бюлетені, тобто, коли виборці ідуть на голосування, вони віддають свої голоси за партію та окремо за кандидата. Таким чином, партія може програти, а депутат пройде і навпаки.

– Народні депутати нещодавно проголосували за законопроект, який передбачає відкритий список на парламентських виборах. Тобто, фактично, два бюлетені перетворюються в один, на якому зазначені депутати і від партії, і сама партія.

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– Сьогодні, 20 грудня, ми дочекалися відповіді на цей законопроект від Банкової. Варто зазначити, що депутати від БПП не очікували, що цей законопроект пройде. Тому це і викликало таку реакцію.

– Народні обранці зареєстрували проект діаметрально протилежний тому, який вже прийняли. Таким чином вони поставили країну перед вибором: у нас є система з двома бюлетенями, є також проект з відкритими списками і є мажоритарна система. Очевидно, що всі скажуть "Мажоритарка – це жесть. До цього вертатись не можна". Але водночас депутати зауважать, що й до відкритих списків пхатися немає чого, тому варто лишити все як є.

Але ми, на жаль, маємо ідеальну систему для того, щоб підкуповувати округи, щоб депутати з легкістю могли уникнути політичної відповідальності.

– Замість того, щоб вирішувати проблеми на державному рівні, вирішуються конкретні точкові проблеми. В результаті народний депутат перетворюється не на депутата, що займається змінами в країні, а в такого собі благодійника, мецената за нас же рахунок.

Більше про ризики нового законопроекту – дивіться у інтерв'ю з Олександром Солонтаєм.