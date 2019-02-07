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      "Ми не втрачаємо надії": у Києві родичі 5 днів шукають зниклих рибалок

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      Вже з початку цього року потонуло шестеро рибалок. До того ж, 2 лютого зникло ще троє, кілька днів рятувальники займаються пошуками, але результатів досі немає.

      Один з них поплив на човні забирати решту з острова і не повернувся.

      Читайте також: На київському водосховищі троє чоловіків провалилися під лід

      Шукали зниклих рибалок усім світом: рідні, друзі і рятувальники. Навіть гелікоптери в небо підняли, але марно.

      Всі зниклі були друзями. Мій батько все життя з ними їздив, з малечі я пам’ятаю, як вони їздили на рибалку: і на зимову рибалку, і на літню рибалку. У них є човни та намети, вони дуже досвідчені у цій справі. Я не знаю, як таке могло статися,
      – розповідає дружина зниклого рибалки Катерина Басунько.

      Напередодні місцеві рибалки знайшли труп одного зі зниклих. "Сказали, ніби, у Сергія була зупинка серця. Ще точно нічого не знаю. Типу щось з серцем, тому кажуть, він так швидко сплив", – відповіла дружина зниклого рибалки.

      Рибалки, не зважаючи на небезпеку, продовжують ходити на улови
      Рибалки, не зважаючи на небезпеку, продовжують ходити на улови

      7 лютого рятувальники зупинили пошук, офіційно – перевели його у так званий пасивний режим. За словами речниці ДСНС Тамари Благовірної, немає шансів знайти їх живими.

      Продовжують пошуки тільки рідні і просять небайдужих долучитись.

      Звичайно, ми не втрачаємо надії. Кинули 4 буйка, між ними плаваємо, в тому місці, приблизно, де це трапилось,
      – додав родич зниклого Андрій Басунько.

      Статистика смертей від ДСНС

      У ДСНС приводять сумну статистику – лише з початку року на Київщині потонуло шестеро рибалок. За весь минулий рік – 79.

      Щороку надзвичайники попереджають рибалок не виходити на кригу. І проводять навчання для тих, хто під неї провалився, але це не надто допомагає. 8 лютого рятувальники проведуть чергові збори з рибалками. Сподіваються, це допоможе хоч трохи покращити сумну статистику.

      Що робити, якщо ви провалилися під лід:1. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою.

      2. Намагайтеся не обламувати краї льоду, без різких рухів спробуйте вибратися на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне – пристосовувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори.

      3. Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть у бік берега.

      4. Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, сповістіть, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. До самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиняться вже двоє. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину.

      5. Якщо ви не один, тоді узявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко – постраждалий швидко мерзне в крижаній воді.

      6. Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце, переодягніть в сухий одяг і напоїть чаєм.

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Водний транспорт ДСНС Жертви Надзвичайні ситуації Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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