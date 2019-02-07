"Ми не втрачаємо надії": у Києві родичі 5 днів шукають зниклих рибалок

Вже з початку цього року потонуло шестеро рибалок. До того ж, 2 лютого зникло ще троє, кілька днів рятувальники займаються пошуками, але результатів досі немає.

Один з них поплив на човні забирати решту з острова і не повернувся.

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Шукали зниклих рибалок усім світом: рідні, друзі і рятувальники. Навіть гелікоптери в небо підняли, але марно.

Всі зниклі були друзями. Мій батько все життя з ними їздив, з малечі я пам’ятаю, як вони їздили на рибалку: і на зимову рибалку, і на літню рибалку. У них є човни та намети, вони дуже досвідчені у цій справі. Я не знаю, як таке могло статися,

– розповідає дружина зниклого рибалки Катерина Басунько.

Напередодні місцеві рибалки знайшли труп одного зі зниклих. "Сказали, ніби, у Сергія була зупинка серця. Ще точно нічого не знаю. Типу щось з серцем, тому кажуть, він так швидко сплив", – відповіла дружина зниклого рибалки.



Рибалки, не зважаючи на небезпеку, продовжують ходити на улови

7 лютого рятувальники зупинили пошук, офіційно – перевели його у так званий пасивний режим. За словами речниці ДСНС Тамари Благовірної, немає шансів знайти їх живими.

Продовжують пошуки тільки рідні і просять небайдужих долучитись.

Звичайно, ми не втрачаємо надії. Кинули 4 буйка, між ними плаваємо, в тому місці, приблизно, де це трапилось,

– додав родич зниклого Андрій Басунько.

Статистика смертей від ДСНС

У ДСНС приводять сумну статистику – лише з початку року на Київщині потонуло шестеро рибалок. За весь минулий рік – 79.

Щороку надзвичайники попереджають рибалок не виходити на кригу. І проводять навчання для тих, хто під неї провалився, але це не надто допомагає. 8 лютого рятувальники проведуть чергові збори з рибалками. Сподіваються, це допоможе хоч трохи покращити сумну статистику.

Що робити, якщо ви провалилися під лід:1. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою.



2. Намагайтеся не обламувати краї льоду, без різких рухів спробуйте вибратися на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне – пристосовувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори.



3. Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть у бік берега.



4. Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, сповістіть, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. До самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиняться вже двоє. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину.



5. Якщо ви не один, тоді узявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко – постраждалий швидко мерзне в крижаній воді.



6. Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце, переодягніть в сухий одяг і напоїть чаєм.