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      Юлія Ліпенцева

      "Ми": перший фільм Джордана Піла після Оскара за "Пастку"

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      "Ми": перший фільм Джордана Піла після Оскара за "Пастку"

      Оскарноносний трилер "Пастка" (Get out) приніс Пілу не лише популярність, а й багато уваги і очікувань від наступного фільму. "Ми" — кіно, яке не варто пропускати.

      Не таємниця, що фільми жахів рідко потрапляють в номінацію на Оскар, і ще рідше виграють хоч щось, особливо нагороду за сценарій. Джордан Піл, який і зняв "Пастку", і написав сценарій, ламає стереотипи щодо страшного кіно і закладає в нього не одну лише "мокруху".

      Роботу над "Ми" ретельно моніторили ЗМІ і довго чекали любителі жанру. Такого плану кіно рідко відрізняється оригінальністю і глядач мимоволі вгадує кінцівку, втомлюючись від шаблонності в сюжеті, які давно не вражають. В цих горах трупів і тупого кіно Джордан Піл ніби ковток свіжого повітря: режисер вкладає в кіно цікаву задумку і піднімає суспільні теми, пронизуючи своє кіно метафорами.

      Саме таким вийшов фільм "Ми". Після надуспішного дебюту в великому кіно від Піла очікували більшого, і ці завищені очікування зіграли з режисером злий жарт – не всім сподобався його другий фільм. Все ж, незважаючи на критику, рейтинг "Ми" на IMDb – 7,5, а більшість глядачів задоволені побаченим.

      "Ми" Джордан Піл і знімав, і продюсував, і, знову ж таки, сам писав сценарій. Він відійшов від расових проблем і підняв соціальні теми, актуальні для американців. Суспільство цікаво зображене, зі всіма його недоліками і пріоритетами. Натяки на кінцівку і метафори розкидані по всьому фільму настільки хатично, що до моменту розв’язки складно зрозуміти до чого режисер веде.

      Не зупинятимемось на сюжеті, але розповімо про Лупіту Ніонго, яка зіграла у "Ми" ключову роль, ба навіть дві. Ще одна володарка Оскара (за роль в "12 років рабства") доповнює режисера не лише зірковістю, а й зусиллями. Лупіта, фактично, на своєму горбі тягне всю емоційну складову фільму і чудово справляється з обома своїми головними ролями.

      Про "Ми" складно писати не розкриваючи деталей. З кінцівкою творці залишають багато простору для трактування побаченого, але, без сумніву, "Ми" – це трохи про нас, а більше про них – про американців. І не забуваємо, що "Ми" – в першу чергу хорор, зі всіма відповідними атрибутами. Відродження цього жанру на кіноекранах сьогодення запустив не Джордан Піл, але він, скоріш за все, його очолив.

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      2 квітня
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      Автор: Юлія Ліпенцева
      Теги: LifeStyle Кіно
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