"В обіймах брехні": кіно, яке помістилось у трейлер

Фільм з оригінальною назвою Greta показує, якими проблемами може закінчитись допомога незнайомці.

Найгірше, що можна зробити перед переглядом "В обіймах брехні" – це не спізнитись на сеанс в кінотеатрі і навіть не забути купити попкорн, а глянути трейлер, який розкриває всю суть фільму і спокійно може замінити його половину. Кінцівка, зрештою, також читається і виглядає не дуже логічною, але хоча б про неї ми вам не розповідатимемо.

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Режисер Ніл Джордан, найвідоміша робота якого – фільм "Інтерв’ю з вампіром" – не знімав повнометражку вже 6 років. Джордан займався проектами для телебачення і його епічне повернення в кінематограф, на жаль, не сталося. Греті далеко до Оскару за найкращий оригінальний сценарій (а у Джордана такий був у 1992-му) і кіно вийшло не більш ніж посередністю.

Згідно з сюжетом, молода наївна офіціантка, яку зіграла Хлоя Морец, сумує за матір’ю і раптово знаходить собі нову подругу Грету в обличчі Ізабель Юппер. Та забуває сумку у метро і совісна дівчина доправляє загублену річ прямо до порогу старшої жінки. Грета цілком може зійти за маму в умовах відсутності такої: її донька вчиться закордоном, а тій у той час невимовно самотньо. На перший погляд союз мама-доця виглядає ідеальним, але фільм швидко опускає на землю і показує, що поміч незнайомці не завжди закінчується щирою подякою. Грета досить швидко починає їхати дахом і переслідувати дівчину. Не складно здогадатись, до чого доходить ця історія.

Критики не зустріли "В обіймах брехні" шквалом обурення, фільм збирає й позитивні відгуки, а отже – не все так погано. IMDb дає Греті рейтинг 6,2, що нам видається переоцінкою. Можливо, фільм сподобається поціновувачам трилерів із духом 90-их і нав'язливими сталкерами, які з кожним днем стають все наполегливішими.

Це, власне все, що можна знати про фільм до перегляду, і навіть більше, ніж варто. Внизу додаємо трейлер але наполегливо рекомендуємо його не дивитись. А якщо подивитесь — то можете не йти в кіно, а прикинути кінцівку навмання. Шанс попасти в точку достатньо високий.

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