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      Ми повинні покласти край контрабанді сигарет і їх контрафактному виробництву, – Аваков

      92 Читать новость на русском
      Контрабанда сигарет
      Контрабанда сигарет / slovoidilo.ua

      Міністерство внутрішніх справ посилить боротьбу з контрабандою сигарет і нелегальним обігом тютюнових виробів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків.

      Про це на колегії МВС заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

      "Ми повинні покласти край ринку контрабандних сигарет і їх контрафактному виробництву", сказав Арсен Аваков.

      Він навів дані Державної фіскальної служби, які свідчать про те, що 50% роздрібної та оптової торгівлі сигаретами знаходиться в тіні. У 2018 році це призвело до втрат державного та місцевих бюджетів на рівні 2,5 млрд гривень. За 6 місяців поточного року ці втрати перевищили вже 2 млрд гривень, а до кінця року втрати бюджетів всіх рівнів можуть досягти 4 млрд гривень.

      На сьогоднішній день існує дві проблеми. Перша – це надходження контрабандним шляхом транзитних сигарет в Україну і переміщення їх в Європу. Друга – існування "сірих" схем, що допускають ухилення від сплати податків, – зазначив Ігор Купранец.

      На колегії МВС заступник Авакова розповів, що схеми ухилення від сплати податків діє в системі роздрібної торгівлі тютюновими виробами: крім втрат держави від недоотриманого 5% акцизу з роздрібних продажів, Україна втрачає гроші від формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ такими "сірими" операторами. За перші півроку 2019 року втрати бюджету через недосплаченого акцизу складають близько 700 млн грн.

      Органи поліції вживають активних заходів для блокування дій підприємств, залучених до незаконних схем на тютюновому ринку.

      Ми провели ряд санкціонованих обшуків, в результаті яких накладено арешт на рахунки 52 підприємств, діяльність яких пов'язана з конвертацією грошей на суму понад 1 млрд грн. Генеральна прокуратура направила повідомлення про те, що сталося Державній фіскальній службі для здійснення контролю, – розповів заступник міністра МВС.

      Ігор Купранец звернувся до присутньої на колегії МВС міністра фінансів Оксани Маркарової з проханням посилити координацію Державної фіскальної служби з органами поліції в боротьбі з незаконним обігом тютюнових виробів і схемами з ухилення від сплати податків.

      "Я хочу через міністра внутрішніх справ звернутися до міністра фінансів і попросити у Оксани Сергіївни (Маркарової) допомоги податковим органам. Першу частину роботи ми зробили. Надалі без участі органів податкової міліції, без нашої спільної роботи, ми просто не втримаємо ситуацію", – сказав заступник міністра МВС.

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      Теги: Новини політики Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Державна фіскальна служба Тютюн Контрабанда Державна податкова служба Податки
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