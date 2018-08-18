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Microsoft навчила бота писати вірші

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Microsoft навчила бота писати вірші
Microsoft навчила бота писати вірші / Фото з вільних джерел

Останнім часом нейромережі навчилися доволі непогано спілкуватися із живими людьми. Тому машиною, яка вміє вести обдумані бесіди, вже нікого не здуваєш, але спеціалісти із дослідницького підрозділу Microsoft Research в Пекіні навчили свого чат-бота писати вірші, спираючись на кілька продемонстрованих зображень.

Про це повідомляє Hi-News.

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Бот-поет отримав назву Xiaoice і вже досить давно використовується в китайському сервісі мікроблогів Weibo. Якщо раніше бот міг вести діалог і розпізнавати зображення (а нещодавно і зовсім навчився відповідати практично без затримок), то тепер Microsoft навчила його інтерпретувати побачене і найкращим варіантом для цього виявилася, як не дивно, поезія.

Для реалізації ідеї всередині Xiaoice була створена нейромережа, що складається з двох частин: перша розпізнає зображення і об'єкти, розташовані на ньому, згодом генеруючи вірш. А друга ж виступає як критик. Якщо другій частині вірш подобається, то вона виводить фінальний результат. Якщо ж ні, вона змушує першу "подумати ще" і уявити інший варіант. Так відбувається до тих пір, поки варіант вірша не влаштує "критика".

Алгоритм роботи чат-бота Xiaoice
Алгоритм роботи чат-бота Xiaoice

На даний момент за словами очевидців чат-бот досить добре справляється зі складанням віршів. Зараз у Xiaoice більше 200 мільйонів користувачів з азіатського регіону. І при всіх перевагах чат-бота є у нього один "недолік": поки Xiaoice працює лише на китайській мові і не ясно, чи вийде бот-поет за межі азіатського регіону.

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Теги: Техно Microsoft Китай Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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