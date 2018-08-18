Microsoft навчила бота писати вірші

Останнім часом нейромережі навчилися доволі непогано спілкуватися із живими людьми. Тому машиною, яка вміє вести обдумані бесіди, вже нікого не здуваєш, але спеціалісти із дослідницького підрозділу Microsoft Research в Пекіні навчили свого чат-бота писати вірші, спираючись на кілька продемонстрованих зображень.

Про це повідомляє Hi-News.

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Бот-поет отримав назву Xiaoice і вже досить давно використовується в китайському сервісі мікроблогів Weibo. Якщо раніше бот міг вести діалог і розпізнавати зображення (а нещодавно і зовсім навчився відповідати практично без затримок), то тепер Microsoft навчила його інтерпретувати побачене і найкращим варіантом для цього виявилася, як не дивно, поезія.

Для реалізації ідеї всередині Xiaoice була створена нейромережа, що складається з двох частин: перша розпізнає зображення і об'єкти, розташовані на ньому, згодом генеруючи вірш. А друга ж виступає як критик. Якщо другій частині вірш подобається, то вона виводить фінальний результат. Якщо ж ні, вона змушує першу "подумати ще" і уявити інший варіант. Так відбувається до тих пір, поки варіант вірша не влаштує "критика".



Алгоритм роботи чат-бота Xiaoice

На даний момент за словами очевидців чат-бот досить добре справляється зі складанням віршів. Зараз у Xiaoice більше 200 мільйонів користувачів з азіатського регіону. І при всіх перевагах чат-бота є у нього один "недолік": поки Xiaoice працює лише на китайській мові і не ясно, чи вийде бот-поет за межі азіатського регіону.

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