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Microsoft працює одразу над двома проектами Scarlett: у чому їх унікальність

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Microsoft створить унікальну Xbox для хмарного геймінгу
Microsoft створить унікальну Xbox для хмарного геймінгу / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилася цікава інформація щодо планів Microsoft на наступне покоління консолей. ЗМІ повідомляє, що Microsoft працює одразу над двома проектами із кодовою назвою Scarlett.

Про це повідомляє портал Thurrott.

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Варто зазначити, що йдеться не про стандартну градацію "приставка Х" і "приставка Х, але потужніше", а про два пристрої з різним призначенням. Перший буде очікуваним продовженням сімейства Xbox – традиційна консоль для любителів потужного заліза, яке вони вважають за краще тримати у себе під рукою. Другий девайс, навпаки, розрахований на тих користувачів, які націлені на хмарний геймінг. Спеціально для нього корпорація запустить власну платформу потокової трансляції ігор.

За словами журналістів, Scarlett Cloud – стрімінговий сервіс, який Microsoft представила на закритих зборах ще в 2013 році, але тепер компанія нарешті довела технології до розуму. Друга консоль буде не дуже продуктивною, проте це компенсується доступом до віддалених серверів корпорації. За рахунок зниження потужностей, припускає фахівець, вийде значно урізати вартість в порівнянні зі звичайними приставками наступного покоління. Втім, корпорація все одно залишиться у виграші, адже користувачам доведеться платити за підписку.

Microsoft, судячи з усього, знайшла спосіб вирішити проблему із затримкою сигналу. Компанія, у якій є дата-центри по всьому світу, може розподілити навантаження і забезпечити повсюдну трансляцію.

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Крім того, частина гри буде оброблятися локально, частина – на віддалених серверах, що позитивно позначиться на продуктивності. Це також означає, що потенційно доступ до "віртуальної Xbox" можна буде отримати з будь-якого пристрою. Журналісти припускають, що обидві новинки побачать світ вже в 2020 році.

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Теги: Техно Ігри Ґаджети Xbox Microsoft
Джерело: 24 Канал
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