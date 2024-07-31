Вдень 31 липня стало відомо про зліт МіГ-31К. Через це по всій Україні оголосили повітряну тривогу, але згодом повідомили про відбій.

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По всій Україні лунали сирени

Відбій повітряної тривоги по всій території України оголосили о 12:42.

Спочатку про те, що у повітрі перебував МіГ-31К написали моніторингові канали. За кілька секунд це підтвердили Повітряні сили та вже почали лунати сирени.

Один із моніторингових каналів також зазначав, що злетів МіГ-31К із аеродрому Саваслейка, ймовірно, для передислокації в бік Астрахані. Про пуски ракет не повідомляли.

Міг-31К є носієм гіперзвукової ракети, яка становить небезпеку для всієї України. Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.