Про це кажуть аналітики Інституту війни, цитуючи опозиційне російське видання "Окно". Також, за словами експертів, Росія продовжує законодавчі маніпуляції, щоб використовувати мігрантів та нових громадян для поповнення військових потреб.

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Мігранти в Росії – під тиском: контракти замість їжі

Голова Держдуми В'ячеслав Володін запропонував ініціативу, яка зобов'язує нових громадян Росії реєструватися для військової служби одразу після отримання паспорта.

"Окно" повідомляє, що російські органи влади незаконно затримують мігрантів, позбавляючи їх їжі та води, а також застосовують фізичне насильство, щоб змусити їх підписати військові контракти.

Юристи та правозахисники стверджують, що майже всі затримані мігранти погоджуються підписувати контракти під загрозою позбавлення громадянства або з обіцянкою отримання громадянства в обмін на вступ до армії.

Зверніть увагу! Аналітики вказують, що заходи проти мігрантів стали частішими після теракту в Crocus City Hall у березні 2024 року.

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Регіони Росії також збільшують грошові стимули для залучення нових військовослужбовців. Опозиційні ЗМІ повідомляють, що щонайменше дев'ять федеральних суб'єктів запровадили програми, які пропонують винагороди від 5 до 100 тисяч рублів.

Це від 58 до 1 160 доларів кожному, хто приведе друга до військкомату для підписання контракту.