Нагадаємо, що раніше журналіст Михайло Ткач знімав матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією і Білоруссю. Під час затримання журналіст перебував на польсько-білоруському кордоні. Частину відзнятих матеріалів польські правоохоронці видалили.

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Як пояснили свої дії польські правоохоронці

За даними поліції Підляського воєводства, правоохоронці отримали звернення від "стурбованого чоловіка", який заявляв, що двоє людей два дні перебували біля залізничної колії в Луківському повіті.

Також у поліції заявили, що чоловіки фотографували та використовували дрон.

Беручи до уваги внутрішню безпеку країни та той факт, що залізничні колії, особливо в прикордонних воєводствах, є стратегічними місцями, поліція вжила заходів щодо вказаних осіб. Обидва чоловіки спілкувалися українською мовою, називалися журналістами,

– мовиться у повідомленні поліції.

Як зазначили правоохоронці, у транспортному засобі українських медійників були електронні пристрої, дрон і камери.

Через мовний бар'єр та необхідність перевірки наданих документів нібито було необхідно виконувати діяльність у підрозділі поліції.

Вони додали, що для встановлення осіб журналістів провели "ретельну перевірку причини їх перебування на залізничному вузлі".

Правоохоронці також стверджують, що "жоден із чоловіків, щодо яких велися дії, не повідомив у поліцію про пошкодження обладнання". Всі документи та речі їм також буцімто повернули.

Нинішня ситуація на нашому східному кордоні зумовлює підвищену пильність як служб, так і суспільства. Поліція перевіряє всю інформацію від мешканців щодо тривожних подій, які можуть становити потенційну загрозу державній безпеці,

– зазначили польські правоохоронці.

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