Нагадаємо, що раніше журналіст Михайло Ткач знімав матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією і Білоруссю. Під час затримання журналіст перебував на польсько-білоруському кордоні. Частину відзнятих матеріалів польські правоохоронці видалили.
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Як пояснили свої дії польські правоохоронці
За даними поліції Підляського воєводства, правоохоронці отримали звернення від "стурбованого чоловіка", який заявляв, що двоє людей два дні перебували біля залізничної колії в Луківському повіті.
Також у поліції заявили, що чоловіки фотографували та використовували дрон.
Беручи до уваги внутрішню безпеку країни та той факт, що залізничні колії, особливо в прикордонних воєводствах, є стратегічними місцями, поліція вжила заходів щодо вказаних осіб. Обидва чоловіки спілкувалися українською мовою, називалися журналістами,
– мовиться у повідомленні поліції.
Як зазначили правоохоронці, у транспортному засобі українських медійників були електронні пристрої, дрон і камери.
Через мовний бар'єр та необхідність перевірки наданих документів нібито було необхідно виконувати діяльність у підрозділі поліції.
Вони додали, що для встановлення осіб журналістів провели "ретельну перевірку причини їх перебування на залізничному вузлі".
Правоохоронці також стверджують, що "жоден із чоловіків, щодо яких велися дії, не повідомив у поліцію про пошкодження обладнання". Всі документи та речі їм також буцімто повернули.
Нинішня ситуація на нашому східному кордоні зумовлює підвищену пильність як служб, так і суспільства. Поліція перевіряє всю інформацію від мешканців щодо тривожних подій, які можуть становити потенційну загрозу державній безпеці,
– зазначили польські правоохоронці.
Що відомо про затримання Михайла Ткача у Польщі: головне
- Журналіст розповів, що, у той час, коли польські фермери блокують українсько-польський кордон, команда УП вирішила перевірити, що відбувається на польсько-білоруському кордоні. Під час фільмування матеріалу до команди медійників під'їхали польські поліцейські й показали значок.
- Далі команду УП привезли у комендатуру. Близько 10 людей почали обшукувати їхню машину і самих медійників. Польські правоохоронці повикидали речі журналістів на капот, а також забрали всі картки пам'яті з камер, телефони та документи.
- За його словами, він сказав, що вони знімали про те, як Польща торгує з Росією через Білорусь, і як Польща торгує з Білоруссю. Як сільськогосподарська продукція йде з Росії й Білорусі в Польщу.
- Він додав, що було видно, як представники польської спецслужби перелякалися. Адже почали запитувати, хто ще володіє цією інформацією, чи знають про це українські посадовці, хто джерела журналістів і скільки часу вони працюють над цією темою.
- Ткач зазначив, що його та оператора польські правоохоронці утримували в комендатурі щонайменше 4 години. Відпустили команду УП лише після дозволу "зверху", а до цього журналістам не дозволяли ні з ким зв'язатися.
- Після того, як журналістам повернули картки пам'яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали видалили. Крім того, поліцейські пошкодили підзарядку для акумуляторів на камери.