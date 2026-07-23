Не лише оборона: військовий припустив, які пріоритети матиме Драпатий

Після зміни військового керівництва Михайло Драпатий окреслив головні завдання для Збройних Сил України. Йдеться не лише про утримання фронту, а й про активну оборону, перехоплення ініціативи та продовження операцій у тилу Росії.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, що серед пріоритетів нового головнокомандувача можуть бути удари по російському ВПК, розвиток дронів, РЕБ і фронтової ППО, а також зменшення ризиків для української піхоти.

Активна оборона і удари по Росії

Мусієнко зазначив, що протести та кадрові рішення належать до політичної частини цих подій. Громадяни мають конституційне право мирно висловлювати свою позицію, а Сили оборони України захищають державу, в якій це право зберігається. У Росії навіть допис, коментар чи вподобайка в соцмережах можуть завершитися штрафом або кримінальним переслідуванням.

Добре, що Україна залишається вільною, демократичною та незалежною державою. Якби тут був проросійський режим або російська окупація, про жодні протести не могло б бути й мови,

– наголосив він.

У заяві Михайла Драпатого особливу увагу привернуло формулювання про "продовження наступальних операцій у всіх доменах". Нове командування не збирається обмежуватися утриманням позицій, адже статична оборона поступово виснажує підрозділи й залишає ініціативу ворогу.

Оборона не може бути виключно статичною. Потрібно перехоплювати ініціативу, коли для цього є можливості, ресурси та спроможності,

– наголосив Мусієнко.

Ще одним пріоритетом залишаться операції в російському тилу, які мають поступово послаблювати військову машину Кремля. Перед осінньо-зимовим періодом особливе значення матимуть удари по підприємствах військово-промислового комплексу, де виробляють далекобійне озброєння для атак на українські міста та критичну інфраструктуру.

Потрібно ще більше орієнтуватися на удари по об'єктах російського ВПК, які виробляють далекобійне озброєння, виснажувати економіку Росії та бити по її грошах,

– пояснив військовий аналітик.

Такі операції мають зменшувати здатність Росії поповнювати запаси ракет і дронів, а також змушувати її витрачати більше ресурсів на захист власних заводів, складів та інших військових об'єктів.

Технології мають зберігати життя піхоти

Подальша технологізація війська має дати українським підрозділам змогу знищувати ворога на більшій відстані та рідше вступати у контактні бої. Для цього потрібно розвивати дрони, роботизовані платформи, системи радіоелектронної боротьби та фронтову ППО, які прикриватимуть військових від російських безпілотників.

У перспективі частину завдань на окремих ділянках фронту можуть перебрати безпілотні та наземні роботизовані системи. Повністю відмовитися від участі піхоти чи штурмових підрозділів поки неможливо, однак нові технології здатні зменшити кількість небезпечних операцій, які військовим доводиться виконувати безпосередньо.

Люди все-таки потрібні, і люди – найважливіші. Тому потрібно максимально створити умови для захисту піхотинця,

– наголосив Мусієнко.

Досвід, бойовий шлях і підготовка Драпатого відповідають завданням, які зараз стоять перед військом. У підрозділах розуміють, що реалізація нової концепції залежатиме не лише від рішень головнокомандувача, а й від злагодженої роботи всіх рівнів командування.

Ми всі перебуваємо в одному човні й маємо підтримувати нове командування, підставляти плече. Найважливіше – це командна робота та зусилля кожного на своєму місці,

– сказав військовослужбовець ЗСУ.

Військові готові допомагати новому керівництву втілювати визначені плани, щоб зміни не залишилися лише на рівні заяв, а дали підрозділам більше можливостей на полі бою.

Мусієнко пояснив стратегію Драпатого: дивіться відео