Брифінг Михайла Федорова: звіт про роботу в Міноборони та причини відставки

Михайло Федоров провів публічний звіт після відставки з посади міністра оборони, назвавши головні досягнення своєї команди та 10 системних проблем ЗСУ.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров провів детальний брифінг, на якому підбив підсумки своєї роботи, презентував архітектуру технологічних змін у секторі безпеки та відверто назвав головні проблеми, які гальмують українську армію. Публікуємо ключові тези та пряму мову ексміністра у форматі детальної розшифровки.

Зверніть увагу! Михайло Федоров детально розповів про шлях від запуску перших зборів на "Армію дронів" у 2022 році до створення системного ринку БПЛА, морських безпілотників та впровадження електронної системи "Є-Баланс". Водночас він відкрито підсвітив 10 критичних проблем в управлінні військами, серед яких: розірваність зв'язку між бригадами та корпусами, ручний розподіл ресурсів, бюрократичний саботаж ініціатив з боку Генштабу та постійна заміна командувачів. Федоров підтвердив, що ключовою причиною його відставки став конфлікт із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським через блокування реформ.

Які підсумки роботи підбив Михайло Федоров?

Хотів би сьогодні коротко розказати про підсумки роботи на посаді міністра оборони. Насправді, моя робота в обороні почалася раніше, з початком повномасштабного вторгнення в 22-му році. Ви пам'ятаєте історію зі Старлінком, Ілоном Маском, армією дронів і так далі. А моя робота в уряді президента почалася ще в 19-му році. І, напевно, я останній міністр, який перший міністр з першого уряду, якого сьогодні чи вчора, чи позавчора звільняли.

– Михайло Федоров.

Ексміністр наголосив, що протягом семи років його команда вірно служила ідеям президента в єдиній команді. За цей час не було жодних корупційних скандалів чи побудови тіньових схем, натомість вдалося створити цифрову державу, яку українці оцінюють як одну з найуспішніших реформ.

Ми запустили Дія, Мрія, найкращий податковий режим в Європі Дія.Сіті, взагалі змінили податкову систему для технологічних компаній, потім ці компанії, які стали виробляти зброю, дефенс-компанії, пішли в цей режим. Ми будували телеком, пройшли важкі зими, в нас був зв'язок, в нас була велика кількість проблем, кібератак, але мы завжди будували цифрову державу. І далі з 22-го року ми почали займатися вже війною, будучи на посаді міністра цифрової трансформації, цією нашою командою.

– Михайло Федоров.

Чому звіт отримав назву "Наша з вами історія"?

За словами Федорова, настав час відверто поговорити з українським суспільством про проблеми, які більше не можна замовчувати. Презентований документ раніше бачили лише три людини – сам міністр, його команда та президент.

Через місяць після початку моєї роботи в Міністерстві оборони, коли мы почали робити аудит, ми виявили ряд проблем, які відверто підсвітили, що потрібно змінити для того, щоб ми могли досягнути нашої мети – зупинити ворога. Сьогодні ми вбиваємо ворога 95% дронами, ми з вами захищаємо наше небо дронами, і ми робимо багато різних технологічних речей. І все почалося з 22-го року, коли ми прийняли безпрецедентне рішення про підняття маржинальності для дронових компаній, відкриття ринку до 25%. Це одні з найкращих умов для створення бізнесу взагалі в світі. Далі ми запустили United24 і перший збір армії дронів.

– Михайло Федоров.

Надалі команда Федорова забезпечила фінансування та розвиток морських дронів, які почали успішно вражати російський флот, закупівлю перших дертстрайків та порятунок системи "Дельта", яка сьогодні є найкращою електронною системою ведення війни. Також було створено систему "Є-Баланс", що дозволяє підрозділам замовляти дрони за електронні бали.

Ми відкрили ринок вибухових речовин, надали майже мільярд грантів для приватного сектора. Ми прийняли агресивне рішення відкрити ринок дронів-перехоплювачів і почати їх тестувати в бойовому режимі на шахедах. Сьогодні перехоплювачі збивають 70-80-90 відсотків від шахедів, які летять на територію нашої країни. Ми законтрактували 50 тисяч НРХ – це рекордна кількість.

– Михайло Федоров.

Окремим критично важливим рішенням на початку роботи стало відключення Старлінків для російських військових після того, як над Києвом зафіксували перший ворожий "шахед" із цим обладнанням.

Ми зрозуміли, що якщо ми зараз не вимкнемо Старлінки росіянам, то це стане катастрофою. Це була наша перша розмова по відео. Ілон сказав: "Я, окей, це зроблю". Завдяки цифровій державі через СНАПи та Дію було швидко зареєстровано велику кількість наших Старлінків.

– Михайло Федоров.

Які 10 головних проблем Міноборони виявив аудит?

Після першого місяця детального аналізу процесів всередині оборонного відомства команда Федорова виокремила наступні системні проблеми:

Ми воюємо на тактичному рівні, тоді як Росія завжди працює на оперативну глибину. Корпусна система не до кінця працює. Є корпуси успішні, а є корпуси, де ми навіть не знаємо, скільки там бригад і що там відбувається. Розірвання бригад і корпусів. Виривається батальйон з однієї бригади й кидається в іншу. В такій системі ніхто ні за що не відповідає. Постійна заміна командувачів та командирів бригад. При такій організації неможливо щось прогнозувати й планувати. Постачання не через корпуси. Ми за останні 5 місяців закупили дронів більше, ніж за весь минулий рік, а більшість підрозділів цього не відчули, бо розподіл ресурсів відбувається в ручному режимі. Не лояльний – не отримав. Ізоляція та токсикація тих, хто розвивається. Якщо людина щось створює – її намагаються засунути в бюрократію. Стирання людського капіталу без аналізу. Рішення, кого посилити, приймаються на основі лояльності, а не на основі даних. Блокування ініціатив та бюрократична перестілка. За 6 місяців у Міноборони ми не змогли створити центри компетенції, тому що Генеральний штаб не підписує структуру. Ми не змогли перевести навіть п'ять людей до Міністерства оборони через блокування. Постійна брехня та медійні атаки.

Які рішення пропонувалися керівництву держави?

Для виходу з кризи президенту України були запропоновані кардинальні кадрові та структурні зміни. Зокрема, йшлося про зміну Головнокомандувача ЗСУ та начальника Генерального штабу для впровадження нового типу менеджменту та лідерства.

Нам потрібен інший менеджмент, лідерство, робота з айтішниками та розумними людьми. Потрібно призначити сильних командирів корпусів, змінити концепцію застосування піхоти (спочатку воюють технології, а потім заходить піхота), розподіляти всі ресурси через корпуси, відкрити контрольований експорт та придушити корупцію на закупівлях.

– Михайло Федоров.

У чому полягає конфлікт із Головнокомандувачем Олександром Сирським?

Михайло Федоров відверто розповів про взаємодію з Головнокомандувачем ЗСУ після того, як президент ухвалив рішення залишити його на посаді.

Коли президент сказав, що не буде змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що буду вчитися працювати з ним. Але ми зіткнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, почали блокуватися. Сирський не готовий особисто в очі, відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити на зустрічі й придумувати, що хтось замовив медійну кампанію проти нього, замість вирішення проблем. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум. Замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну.

– Михайло Федоров.

Ексміністр підкреслив, що ніколи не ставив ультиматумів на кшталт "або я, або Сирський", та визнає історичні заслуги главкома в обороні Києва та Харківській офензиві у 2022 році. Проте характер війни докорінно змінився.

Ми не можемо сказати, що недооцінюємо його. Але війна змінилася повністю. Дрони змінюють архітектуру мінімум чотири рази на рік. Ми не можемо їхати на тому, що було тоді. Ми повинні змінюватися. Президент запропонував мені стати радником, знайти інший шлях і залишитися в команді. Я відмовився. В мене ніколи не було цілі стати міністром чи шукати посади. Сьогодні я просто хочу сказати правду. Ми не повинні бути як росіяни. Ми повинні змінювати підходи. Моя задача – показати, що ми зробили, і попередити про ризики, які нас чекають.

– Михайло Федоров.