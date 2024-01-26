На війні Михайло командував відділенням взводу протитанкових ракетних комплексів. Хоробре серце захисника України не витримало тяжких поранень, отриманих під час служби.

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Збаразька громада отримала трагічну звістку

Про те, що підтвердилася загибель збаражанина Михайла Старошевського, повідомив голова громади Роман Полікровський.

На жаль, сумна звістка про загибель збаражанина Михайла Старошевського офіційно підтверджена,

– зазначив він.

Старший солдат ЗСУ потрапив під ворожий обстріл, коли виконував бойове завдання біля селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

Він зазнав множинних поранень. Воїна доправили до лікарні в Костянтинівку.

Хоробре серце захисника України перестало битися в стінах лікарні 22 січня.

Щира усмішка. Добрі очі. Таким пам'ятатимуть Михайла рідні та знайомі. Як на цій світлині… Жорстока війна обірвала молоде життя. Вічна пам'ять та шана!,

– написали земляки військового під новинами про його загибель.

Голова громади Роман Полікровський зазначив, що про зустріч траурного кортежу, з яким захисник повертатиметься до рідного дому, громаді повідомлять додатково.

"Щиро поділяємо горе непоправної втрати з рідними та близькими Михайла. Вічна слава Герою!" – додав міський голова Збаража.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, котрий віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

Полягли в бою за Україну