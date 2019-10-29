Міхеїл Саакашвілі переїхав на нову квартиру в Одесі: фото і відео

Третій президент Грузії та ексочільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі змінив квартиру в Одесі. Під час вечері на честь новосілля разом з грузинсько-українським політиком святкували гуморист Олег Філімонов, журналіст Валерій Хаїт та режисер Олег Сенцов.

Фото та відео зі святкового вечора Міхеїл Саакашвілі поділився на своїй сторінці у фейсбуці.

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Я переїхав у нову квартиру в Одесі. На новосіллі були мої друзі – геніальний Олег Філімонов розповідав анекдоти, великий одесит Валерій Хаїт читав напам'ять вірші Пастернака про Грузію, і був Олег Сенцов, який в житті дуже сильно мене вразив. Для мене Олег Сенцов – це еталон українського громадянина,

– розповів третій президент Грузії.

Він відзначив, що під час святкової вечері були виконані усі необхідні для щастя умови – тепла домашня атмосфера, друзі, гарне вино та цікава розмова. Крім того, Саакашвілі нагадав, що любить Одесу.



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Поділився фото з новосілля і Олег Сенцов. Той навіть по-дружньому назвав свого нового друга Мішико.

"Одеса. Маленька квартира з величезним балконом на останньому поверсі. Новосілля у Мішико", – підписав фото Олег Сенцов.

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