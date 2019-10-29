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      Міхеїл Саакашвілі переїхав на нову квартиру в Одесі: фото і відео

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      Саакашвілі поділився враженнями від розмови з Олегом Сенцовим
      Саакашвілі поділився враженнями від розмови з Олегом Сенцовим / фейсбук Олега Сенцова

      Третій президент Грузії та ексочільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі змінив квартиру в Одесі. Під час вечері на честь новосілля разом з грузинсько-українським політиком святкували гуморист Олег Філімонов, журналіст Валерій Хаїт та режисер Олег Сенцов.

      Фото та відео зі святкового вечора Міхеїл Саакашвілі поділився на своїй сторінці у фейсбуці.

      Цікаво: Сайт президентки Грузії зламали: там помістили фото з Саакашвілі – деталі

      Я переїхав у нову квартиру в Одесі. На новосіллі були мої друзі – геніальний Олег Філімонов розповідав анекдоти, великий одесит Валерій Хаїт читав напам'ять вірші Пастернака про Грузію, і був Олег Сенцов, який в житті дуже сильно мене вразив. Для мене Олег Сенцов – це еталон українського громадянина,
      – розповів третій президент Грузії.

      Він відзначив, що під час святкової вечері були виконані усі необхідні для щастя умови – тепла домашня атмосфера, друзі, гарне вино та цікава розмова. Крім того, Саакашвілі нагадав, що любить Одесу.

      Олег Сенцов і Міхеїл Саакашвілі
      Олега Сенцова вразили розміри балкону Міхеїла Саакашвілі

      Поділився фото з новосілля і Олег Сенцов. Той навіть по-дружньому назвав свого нового друга Мішико.

      "Одеса. Маленька квартира з величезним балконом на останньому поверсі. Новосілля у Мішико", – підписав фото Олег Сенцов.

      Святкова вечеря на честь новосілля Саакашвілі: дивіться відео

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Міхеїл Саакашвілі Олег Сенцов Новини Одеси
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