Правоохоронці у Миколаєві встигли запобігти вибуху у житловому будинку. Поліція вчасно затримала 40-річного чоловіка, який нібито хотів підірвати багатоквартирний будинок, відкривши газ у своєму помешканні.

Інцидент трапився 3 вересня у Миколаєві. Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Важливо У Миколаєві 29-річний чоловік помер під час затримання поліцією

У поліцію звернувся мешканець багатоквартирного будинку та розповів, що сусід зізнався йому, що нібито хоче підірвати власну квартиру, де перебуває і його матір.

Через можливу загрозу життю людей та наявність запаху газу в будівлі правоохоронці екстрено евакуювали місцевих мешканців, а працівники служби газу швидко перекрили газопостачання в будинку,

– повідомили поліцейські.

Саме у цей час у квартиру повернувся чоловік, де його і затримали поліцейські.

Вулиця Нікольська, де міг прогриміти вибух: карта

За даними правоохоронців, 40-річний чоловік стверджує, що такого не робив, адже проходив лікування у медичному закладі. Зі слів його матері, він дійсно перебуває на медичному обліку, маючи розлади здоров'я.

Зверніть увагу Чоловік запропонував екіпажу поліції разом покурити коноплю

Правоохоронці затримали чоловіка. Найближчим часом вирішуватиметься питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.



У Миколаєві чоловік відкрив газ і ледь не підірвав будинок / Фото Нацполіції