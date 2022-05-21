Варто зауважити, що повітряну тривогу в областях влада не оголошувала. Про вибухи повідомив мер Миколаєва орієнтовно о 23:40 21 травня.

Зауважте Миколаєві та на Херсонщині чутно вибухи

У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів. Друзі, будьте максимально обережними! Дотримуйтесь правила двох стін!

– написав Олександр Сєнкевич.

Окрім того, ЗМІ написали про вибухи на Херсонщині. Попередньо мовиться про "приліт" по області. Також у телеграм-каналі "Ху**ий Херсон" повідомили, що російські окупанти запускають реактивну систему залпового вогню у сторону Миколаєва. Станом на 23:50 офіційна влада Херсонщини та міста не повідомляла про атаки регіону.

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