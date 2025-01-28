Про це повідомила журналістка 24 Каналу, що перебуває у місті.

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Вибух у Миколаєві

Близько 8 години вечора в Повітряних силах повідомили про небезпеку для Миколаївщини. Так, там проінформували що для регіону існує загроза застосування балістичного озброєння.

Вже о 20:00 стало відомо про те, що в Миколаєві гучно. Так, журналістка повідомила, що вибух був дуже сильним.

Вибухи в місті підтвердив і мер Миколаєва.

У Миколаєві було чутно вибух! З'ясовуємо,

– написав він.