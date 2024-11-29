Росія ввечері 29 листопада атакувала Миколаїв. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Миколаєві було гучно

У Миколаєві чули звуки вибухів. Раніше Повітряні сили інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Наразі місцева влада не коментувала вибухи у Миколаєві. Жодних деталей невідомо, тому потрібно дочекатись офіційної інформації.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно пройти в укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.

Росія постійно атакує українські міста. Часто цілями ворога стають цивільні об'єкти. Під час масованої атаки 28 листопада основною ціллю Росії стала енергетична інфраструктура. Через пошкодження по всій Україні ввели певні обмеження та застосовують графіки погодинних відключень.