Мікроскульптури українського майстра є в колекції Клінтон та Шварценеггера: що про них відомо

У Кропивницькому відкрили виставку мікроскульптур українського мініатюриста Володимира Казаряна. Міліметрові витвори майстер зробив зі слонової кістки, рису, піщинок та інших підручних матеріалів.

Сфінкс у вушці голки, Венера на волосині, а ще борці сумо на рисових зернятах – так виглядає художній Всесвіт Володимира Казаряна. За 40 років майстер створив понад півтисячі мініскульптур.

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"Тут потрібно бути і художником, і скульптором, і ювеліром, і винахідником, і конструктором, знати добре властивості різних матеріалів і бути технічно підкованим в різних областях", – зазначив мініатюрист Володимир Казарян.



Володимир Казарян

Не менше 3-х місяців майстер працює над кожною скульптурою. Задля їх виготовлення використовує мікроскоп. Той збільшує зображення в 300 разів.

Роботи митця можна побачити під мікроскопом:

У цьому мистецтві потрібно максимально зосередитися: концентрація уваги, витримка та залізна сила волі. Тому що під час роботи відбувається колосальне навантаження на зоровий апарат, все відбувається на межі людських можливостей,

– наголосив митець.

Експонати автор зберігає в спеціальних колбах, які захищають роботи від пилу. Ціна однієї мініатюри – кілька тисяч доларів.



Колба, в якій зберігаються роботи

Скульптури Володимира Казаряна вже об'їхали всю Україну, багато європейських країн та США. Сьогодні мікрошедеври автора прикрашають приватні колекції Гілларі Клінтон, Арнольда Шварцнегера та інших світових знаменитостей.