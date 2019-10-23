06:37
23 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін захопить Чехію? Провальні ракети Росії
      Вєсті Кремля
      22:03, 22 жовтня
      Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського
      Вєсті.UA
      19:49, 22 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Мікроскульптури українського майстра є в колекції Клінтон та Шварценеггера: що про них відомо

      29 Читать новость на русском

      У Кропивницькому відкрили виставку мікроскульптур українського мініатюриста Володимира Казаряна. Міліметрові витвори майстер зробив зі слонової кістки, рису, піщинок та інших підручних матеріалів.

      Сфінкс у вушці голки, Венера на волосині, а ще борці сумо на рисових зернятах – так виглядає художній Всесвіт Володимира Казаряна. За 40 років майстер створив понад півтисячі мініскульптур.

      Читайте також: З сільського Народного дому в коворкінг: де шукають гроші та як переконували посадовців

      "Тут потрібно бути і художником, і скульптором, і ювеліром, і винахідником, і конструктором, знати добре властивості різних матеріалів і бути технічно підкованим в різних областях", – зазначив мініатюрист Володимир Казарян.

      володимир казараян
      Володимир Казарян

      Не менше 3-х місяців майстер працює над кожною скульптурою. Задля їх виготовлення використовує мікроскоп. Той збільшує зображення в 300 разів.

      Роботи митця можна побачити під мікроскопом:

      мікроскульптура казарян

      мікроскульптура

      мікроскульптури

      У цьому мистецтві потрібно максимально зосередитися: концентрація уваги, витримка та залізна сила волі. Тому що під час роботи відбувається колосальне навантаження на зоровий апарат, все відбувається на межі людських можливостей,
      – наголосив митець.

      Експонати автор зберігає в спеціальних колбах, які захищають роботи від пилу. Ціна однієї мініатюри – кілька тисяч доларів.

      мікроскульптура
      Колба, в якій зберігаються роботи

      Скульптури Володимира Казаряна вже об'їхали всю Україну, багато європейських країн та США. Сьогодні мікрошедеври автора прикрашають приватні колекції Гілларі Клінтон, Арнольда Шварцнегера та інших світових знаменитостей.

      blog_ava
      Я образився на Україну, – Милованов пояснив, чому не цікавився долею держави та що змінилося
      сьогодні
      813
      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Новини культури Новини Кропивницького Мистецтво
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 жовтня: зміни в субсидіях, детектор брехні для "слуг народу"
      22 жовтня , 22:27 Головні новини 22 жовтня: зміни в субсидіях, детектор брехні для "слуг народу"
      Ірина Кошанська 1263
      Історія капітана Шредера: як нацист євреїв від Гітлера рятував
      22 жовтня , 22:00 Історія капітана Шредера: як нацист євреїв від Гітлера рятував
      Борис Немировський 443
      Авіакатастрофи в Україні: коли і чому розбивалися літаки та вертольоти
      22 жовтня , 21:01 Авіакатастрофи в Україні: коли і чому розбивалися літаки та вертольоти
      Світлана Попова 579
      Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      22 жовтня , 19:01 Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      Інна Жолобович 4639
      Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      22 жовтня , 18:42 Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      Олексій Гарань 930
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук