Микроскульптуры украинского мастера есть в коллекции Клинтон и Шварценеггера: что о них известно

В Кропивницком открыли выставку микроскульптуры украинского миниатюриста Владимира Казаряна. Миллиметровые произведения мастер сделал из слоновой кости, риса, песчинок и других подручных материалов.

Сфинкс в ушке иглы, Венера на волоске, а еще борцы сумо на рисовых зернышках – так выглядит художественная Вселенная Владимира Казаряна. За 40 лет мастер создал более полутысячи минискульптур.

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"Здесь нужно быть и художником, и скульптором, и ювелиром, и изобретателем, и конструктором, знать хорошо свойства различных материалов и быть технически подкованным в различных областях", – отметил миниатюрист Владимир Казарян.



Владимир Казарян

Не менее 3-х месяцев мастер работает над каждой скульптурой. Для их изготовления использует микроскоп. Тот увеличивает изображение в 300 раз.

Работы художника можно увидеть под микроскопом:

В этом искусстве нужно максимально сосредоточиться: концентрация внимания, выдержка и железная сила воли. Потому что во время работы происходит колоссальная нагрузка на зрительный аппарат, все происходит на пределе человеческих возможностей,

– отметил художник.

Экспонаты автор сохраняет в специальных колбах, которые защищают работы от пыли. Цена одной миниатюры – несколько тысяч долларов.



Колба, в которой хранятся работы

Скульптуры Владимира Казаряна уже объехали всю Украину, многие европейские страны и США. Сегодня микрошедевры автора украшают частные коллекции Хиллари Клинтон, Арнольда Шварценеггера и других мировых знаменитостей.