Французская компания Safran и шведский концерн Saab приступили к совместной работе по интеграции высокоточных авиабомб AASM Hammer на шведские истребители Gripen, предназначенные для Украины. Это решение позволит Воздушным силам ВСУ применять уже освоенный тип высокоточного вооружения с новых западных авиационных платформ без необходимости разработки боеприпасов с нуля.

Совместный проект Safran и Saab для Воздушных сил

Специалисты оборонно-промышленных компаний Франции и Швеции будут проводить работы по технической адаптации французских управляемых бомб к системам вооружения шведских самолетов, что сообщает профильное издание Defence24. Процесс интеграции предусматривает адаптацию AASM Hammer к узлам подвески Gripen, системе управления вооружением и бортовым интерфейсам, отвечающим за передачу целеуказания.

Привлечение компаний Saab и Safran позволит адаптировать оба комплекса для эффективной совместной эксплуатации. Это существенно расширит ударные возможности истребителей, которые ранее ориентировались преимущественно на другие типы ракетно-бомбового вооружения.

Украинская авиация уже активно использует авиабомбы AASM Hammer. Сначала их успешно адаптировали к истребителям МиГ-29 и штурмовикам Су-25, а позже и к другим типам самолетов, поэтому адаптация под Gripen обеспечит преемственность в применении накопленного арсенала.

Технические характеристики и преимущества AASM Hammer

Разработанная компанией Safran Electronics & Defense система Armement Air-Sol Modulaire представляет собой комплектный модуль с системой наведения и увеличения дальности, устанавливаемый на стандартные свободнопадающие бомбы серий Mk 82, Mk 83, Mk 84 или бетонобойные BLU-109 весом от 125 до 1000 килограммов.

Главная особенность комплекса – наличие твердотопливного ракетного ускорителя, который придает боеприпасу дополнительный импульс после сброса. Благодаря этому дальность поражения базовой версии превышает 70 километров, а пуски можно осуществлять с низких высот, не попадая в зону поражения вражеской противовоздушной обороны.

Модульность наведения включает варианты со спутниковой и инерциальной навигацией (INS/GPS), дополненные тепловизионной или лазерной головкой самонаведения. Это позволяет эффективно уничтожать как стационарные объекты в условиях радиоэлектронных помех, так и движущиеся цели в сложных метеоусловиях.

Масштабы поставок самолетов Gripen в Украину

Сотрудничество по адаптации вооружения является частью расширенного партнерства между Киевом и Стокгольмом. В мае 2026 года Швеция подтвердила готовность передать Украине 16 истребителей Gripen C/D, а в июне было подписано соглашение о закупке первых 16 новейших самолетов версии Gripen E с началом поставок в 2029 году.

Украинские летчики и технический персонал уже проходят обучение в Швеции. Параллельно ведутся переговоры о расширении программы до 150 истребителей и возможной локализации сборки самолетов на предприятиях в Украине, ориентировочно с 2033 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Франция и Украина изучают возможность подготовки пилотов и интеграции дальнобойных авиабомб версии XLR с турбореактивными двигателями для обеспечения высокой эффективности воздушных ударов.