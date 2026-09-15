Французька компанія Safran та шведський концерн Saab розпочали спільні роботи з інтеграції високоточних авіабомб AASM Hammer на шведські винищувачі Gripen, призначені для України. Це рішення дозволить Повітряним силам ЗСУ застосовувати вже освоєний тип високоточного озброєння з нових західних авіаційних платформ без потреби розробки боєприпасів з нуля.

Спільний проєкт Safran та Saab для Повітряних сил

Фахівці оборонно-промислових компаній Франції та Швеції проводитимуть роботи із технічної адаптації французьких керованих бомб під системи озброєння шведських літаків, про що повідомляє профільне видання Defence24. Процес інтеграції передбачає підганяння AASM Hammer до вузлів підвіски Gripen, системи управління озброєнням та бортових інтерфейсів, які відповідають за передачу цілевказання.

Залучення компаній Saab та Safran дозволить адаптувати обидва комплекси для ефективної спільної експлуатації. Вона суттєво розширить ударні можливості винищувачів, які раніше орієнтувалися переважно на інші типи ракетно-бомбового озброєння.

Українська авіація вже активно використовує авіабомби AASM Hammer. Спочатку їх успішно адаптували до винищувачів МіГ-29 та штурмовиків Су-25, а пізніше й до інших типів літаків, тому адаптація під Gripen забезпечить наступність у застосуванні накопиченого арсеналу.

Технічні характеристики та переваги AASM Hammer

Розроблена компанією Safran Electronics & Defense система Armement Air-Sol Modulaire є комплектним модулем із системою наведення та підвищення дальності, що встановлюється на стандартні вільнопадаючі бомби серій Mk 82, Mk 83, Mk 84 або бетонобійні BLU-109 вагою від 125 до 1000 кілограмів.

Головна особливість комплексу – наявність твердопаливного ракетного прискорювача, який надає боєприпасу додаткового імпульсу після скидання. Завдяки цьому дальність ураження базової версії перевищує 70 кілометрів, а пуски можна здійснювати з низьких висот, не входячи у зону ураження ворожої протиповітряної оборони.

Модульність наведення включає варіанти із супутниковою та інерціальною навігацією (INS/GPS), доповнені тепловізійною або лазерною головкою самонаведення. Це дозволяє ефективно знищувати як стаціонарні об'єкти за умов радіоелектронних перешкод, так і рухомі цілі у складних метеоумовах.

Масштаби постачань літаків Gripen Україні

Співпраця з адаптації озброєння є частиною розширеного партнерства між Києвом та Стокгольмом. У травні 2026 року Швеція підтвердила готовність передати Україні 16 винищувачів Gripen C/D, а у червні було підписано угоду про закупівлю перших 16 новітніх літаків версії Gripen E з початком постачань у 2029 році.

Українські льотчики та технічний персонал вже проходять навчання у Швеції. Паралельно тривають переговори щодо масштабування програми до 150 винищувачів та можливої локалізації збирання літаків на підприємствах в Україні, орієнтовно з 2033 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Франція та Україна опрацьовують можливість підготовки пілотів та інтеграції далекобійних авіабомб версії XLR із турбореактивними двигунами для збереження високої ефективності повітряних ударів.